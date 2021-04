La nouvelle éco : Tut Tut, un service gardois de livraison à la demande

"Tut Tut, c'est un peu le BlaBlaCar des colis" explique Vincent Chabbert. C'est en sillonnant les routes en tant que responsable de plusieurs hôtels que cet habitant de Tavel (Gard) a eu l'idée de cette application. Pourquoi ne pas utiliser les places vacantes des voitures pour transporter non pas des personnes, mais des colis ? L'objectif étant de mettre en relation des personnes qui veulent en expédier et celles qui veulent en recevoir. Une application qui s'adresse d'abord aux commerçants. "Vous avez par exemple un client qui veut commander et qui n'est pas chez lui avant 20 heures. Votre boutique, elle, ferme à 19 heures. Vous allez pouvoir demander l'enlèvement des produits chez vous avant 19h et livrer vos clients à partir de 20 heures." L'originalité, c'est que ce sont des particuliers qui livrent, avec leur véhicule personnel. "Ils peuvent faire des transports à pied, à vélo, en voiture, en fourgon. En fonction du produit à transporter, c'est notre algorithme qui va aller solliciter le bon coursier-livreur. Pour un bouquet de fleurs, on sollicitera plutôt quelqu'un en scooter. Pour un frigo, ça sera quelqu'un qui est en fourgon. Chaque livraison est notée pour assurer un service de qualité. Pour les petits colis, c'est moins de 3 km. Pour un colis taille XL, on va jusqu'à 20 km. 70% du prix de la course revient au coursier livreur. "Ce n'est pas un statut d'auto-entrepreneur. Tous les comptes seront bloqués à 500 euros par mois. Au delà, le compte est bloqué et on le rouvre à la date anniversaire du mois suivant. On s'adresse donc aux personnes qui souhaitent arrondir leurs fins de mois ou aux étudiants qui souhaitent payer leurs études. Ça ne remplace pas un job."

Toute la France couverte d'ici la fin de l'année

L'application sera officiellement lancée le 26 avril 2021 mais les futurs livreurs peuvent déjà s'inscrire. Ils sont déjà plus de 1000. Les commerçants qui souhaitent avoir recours à leurs services peuvent aussi s'inscrire. Pour le moment, l'application couvre les grandes villes du Gard et du Vaucluse. Vincent Chabbert projette d'ajouter un nouveau département chaque semaine pour couvrir toute la France d'ici la fin de l'année. Installée à Saint-Laurent-des-Arbres, Tut Tut emploie actuellement quatre personnes. Une vingtaine sont prévues dans les mois qui viennent.