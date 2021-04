La nouvelle éco : un clip anti-buée pour masques fabriqué à Bordeaux

Voilà une solution pratique pour éviter d'y voir trouble dans ses lunettes quand on porte le masque. Le bordelais Jonathan Bernardie a inventé un clip anti-buée qui se fixe au niveau du nez. Un bout de plastique recyclable vendu 2 euros qui change la vie et la vue.

Le jeune entrepreneur a amélioré un modèle de clip déjà existant mais qui avait le défaut de tomber du nez dès qu'on bougeait la tête. Sur sa planche à dessin il apporté quelques modifications et il s'est empressé de déposer un brevet.

On rappelle le problème : quand on porte un masque l'air chaud que l'on expire remonte dans les lunettes et vient embuer les verres. Le clip permet donc de mieux ajuster son masque et d'empêcher l'air de passer.

Ce clip anti-buée est produit à l'unité sur une imprimante 3D avec du plastique végétal à base d'amidon de maïs. Du coup il est recyclable et biodégradable. Jonathan Bernardie en produit 500 par jour sur une dizaine de machines, au rythme d'un clip toutes les 30 minutes. Pas de quoi inonder le marché mondial mais ce n'est pas son objectif.

Jonathan Bernardie et le modèle économique de son clip anti-buée Copier

Le clip anti-buée de Jonathan Bernardie est disponible dans quelques pharmacies bordelaises et sur son site internet : https://leclipantibuee.fr/