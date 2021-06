La nouvelle éco : un commerce multi-services pour redynamiser le centre de Brains-sur-les-marches

Entre les tasses à café, les paquets de cigarettes, la tireuse à bière et la corbeille du dépôt de pain, Pascal Lamandé est déjà parfaitement à son aise. Pourtant le O' point cardinal vient tout juste d'ouvrir ses portes place du Cardinal Suhard à Brains-sur-les-marches. Dans cette petite commune rurale à la frontière de la Mayenne et de l'Île-et-Vilaine, il n'y avait plus aucune boutique depuis trois ans. Avec l'installation de ce commerce multi-services, c'est donc toute une vie économique et sociale qui est relancée.

Un gérant épris de restauration et de ruralité

Cette activité de bar et de restauration, Pascal Lamandé la connait bien, lui qui a travaillé 14 ans dans les wagons-restaurants de la SNCF. "J'ai fait à peu près 20 ans tout confondu dans ce milieu", confie-t-il, "Et depuis longtemps, je me dis qu'il y a beaucoup à faire dans la ruralité. J'ai grandi à la campagne et c'est là que j'ai envie de vivre aujourd'hui."

Ce qui a attiré Pascal Lamandé à Brains-sur-les-marches c'est l'envie de se mettre à son compte, mais surtout le goût du service : "Je voulais m'occuper d'un commerce qui propose des services à des habitants qui en ont besoin. Parce que mon commerce est le seul ici, et certains sont bien contents de trouver du pain tous les jours par exemple."

Pascal Lamandé derrière le comptoir de son commerce le O' point cardinal en compagnie d'élus de la communauté de commune. © Radio France - Mathilde Bouquerel

Un commerce de plus en plus diversifié

Pour rendre le plus de services possibles aux habitants de Brais-sur-les-marches, Pascal Lamandé, a prévu de diversifier son activité. Aujourd'hui seulement bar-tabac et dépôt de pain, le O' point cardinal deviendra bientôt une épicerie. "Elle sera installée ici", explique le gérant du commerce en désignant un espace meublé d'étagères en bois. "Cette semaine, 111 références vont arriver dans les rayons : des produits d'hygiène, de la nourriture de base, du vin, du fromage, ...", énumère-t-il.

La semaine du 7 juin, l'activité restauration du O' point cardinal ouvrira ensuite au public. "J'ai prévu une carte de type bistrot avec des croque-monsieur maison, du confis de canard, du jambon fumé, etc.", décrit Pascal Lamandé, tout en précisant que le menu s'affinera avec les demandes des clients.

L'activité épicerie du O' point cardinal ouvrira au public prochainement. © Radio France - Mathilde Bouquerel

Une aide de la communauté de communes

De sa poche, Pascal Lamandé n'a en fait eu à investir que 15 mille euros. Le reste, c'est la ville de Brains-sur-les-marches et surtout la communauté de communes du Pays de Craon qui l'a apporté. "190 mille euros", précise Sandrine Cormier-Lemaire, chargée du service économie et emploi à la communauté de communes, "C'est la base fixée par la comm de comm, subventions incluses."

Elle l'affirme : maintenir sur le territoire ceux qu'on appelle les "derniers commerces" est indispensable. "C'est une manière d'apporter de la vie aux centre-bourgs", analyse-t-elle, "Surtout quand on est sur un commerce d'alimentation comme celui-ci, cela permet de recréer du lien social et d'apporter des services au plus proche des habitants."

Pascal Lamandé invite aussi les producteurs locaux à venir lui proposer leurs produits pour l'épicerie et la restauration.