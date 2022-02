La nouvelle éco : un entrepreneur montpelliérain crée des avatars en 3D innovants

Miloude Baraka, un entrepreneur de 28 ans originaire de Montpellier, a lancé sa start-up, Oxmose, fin 2021. Ce mercredi 16 février 2022, il va mettre en vente les premiers avatars qu'il a créés. Des avatars innovants qui jouent à la fois dans le monde virtuel et le monde réel. Interview.

Vous venez de créer quatre avatars d'un nouveau genre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi ils ressemblent?

On a développé une technologie qu'on a brevetée qui permet de scanner un être humain, à taille réelle. Ça permet de dupliquer une personne réelle en 3D, sur l'ordinateur. Et on a fait le choix de prendre des personnalités et des célébrités françaises. Des stars du R&B, de la soul et du rap français, à savoir : RK, Lynda, Tayc et L’Algerino.

Miloude Baraka, cofondateur d'Oxmose - Oxmose

À quoi servent-ils, ces avatars?

Ça, c'est la grande question! J'aime bien le présenter comme étant un nouveau format de billet digital qui permet d'accéder à une multitude d'avantages, tant dans la vie réelle que dans la vie digitale.

Dans la vie réelle, ça va être des accès à des backstages ou des places de concert, par exemple.

Dans le virtuel, c'est la possibilité d'incarner une star. On met un casque de réalité virtuelle, et on incarne la personne, comme si on enfilait une seconde peau, dans le métavers, ce web 3.0. En réalité, on parle de plusieurs métavers, plusieurs mondes virtuels, qui ressemblent ou pas à la réalité, dans lequel on peut évoluer avec ces avatars. Se déplacer, interagir...

Vous avez réalisé une première vente de ces avatars dimanche. Comment ça s'est passé?

C'était dans un groupe d'acheteurs fermé. Comme des ventes privées. Et ce sont 230 avatars sur 4.000 qui sont partis. Ce sont des investisseurs qui les ont achetés. Des investisseurs qui sont séduits car nos avatars représentent trois innovations : une innovation sur la technologie (l'avatar en 3D d'une personne réelle), sur la rareté (seulement 4.000 avatars) et sur la légalité (signature de labels avec des stars). Et dès ce mercredi, les ventes sont ouvertes au public.

Quels sont les nouveaux projets pour Oxmose?

On va sortir de nouveaux avatars. La saison 2, ça sera des footballers internationaux. Je n'en dirai pas plus parce qu'il n'y a pas de contrat qui a été signé pour l'instant, mais ça sent très bon. La saison 3, ça sera des artistes américains très célèbres. Puis moi, personnellement, mon projet c'est de continuer à faire des conférences sur le sujet, pour démocratiser cette technologie. Parce que c'est seulement quand on comprend comment elle fonctionne qu'on peut de nouveau innover.