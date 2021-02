La nouvelle éco : un étudiant rémois crée Anthropocène, une marque de vêtements sportifs recyclés

Des vêtements sportifs et streetswear fabriqués à partir de déchets plastiques recyclés et de tissus recylés à partir de l'industrie textile : c'est le pari d'Anthropocène, une marque créée par Sendo Raphaël Elota, étudiant à l'école de commerce NEOMA à Reims. Les habits que la marque propose sont créés "à partir de plastique récupéré dans les océans, qui est ensuite recyclé et transformé en tissu technique".

Tout commence lors d'un service civique à la Direction des déchets du Grand Reims : Sendo Raphaël constate que seule une très petite partie des déchets plastiques est recyclée. "C'est vraiment là que je me suis rendu compte de l'impact que l'être humain a sur la terre, et je me suis dit : pourquoi ne pas faire quelque chose avec ces déchets-là !" Le choix du nom "anthropocène" fait référence à la période géologique qui commence quand l'impact de l'Homme devient visible sur la planète.

Une production qui se veut la plus locale possible

Pour créer ces vêtements, la première étape est la collecte des déchets plastiques, effectuée par Seaqual Initiative, partenaire d'Anthropocène. Le plastique est ramassé "au bord de la Méditerranée, sur les côtes de la France et aussi en Espagne", afin de pouvoir le transformer en tissu technique destiné à faire des vêtements sportifs.

Un t-shirt de la marque Anthropocène. - Capture d'écran du site d'Anthropocène.

"Les laboratoires qui travaillent ces tissus sont situés près de Nancy, et on a des partenaires vers Troyes", explique Sendo Raphaël Elota. Une démarche qui se veut la plus locale possible : "On sait qu'un t-shirt parcourt en moyenne 40 000 kilomètres avant d'arriver dans les mains des consommateurs, nous on est plutôt sur 600 kilomètres, et on va essayer de faire toujours mieux."

Un projet lancé grâce au financement participatif

En novembre 2020, Sendo Raphaël et son équipe de 8 personnes ont lancé leur projet via le site de crowdfunding Kiss Kiss Bank Bank. Le résultat a été très satisfaisant : plus de 300 personnes ont pré-commandé des produits d'Anthropocène. "On est très contents", se réjouit Sendo Raphaël, "ça va vraiment nous permettre de lancer la production, c'est un projet sur lequel on travaille depuis plus d'un an maintenant."

A terme, la marque souhaiterait créer une gamme de vêtements sportifs, avec un prix d'environ 50 euros par habit, et une gamme de vêtements streetswear, dont les produits coûteront aux alentours de 70 euros. "Le vêtement, c'est quelque chose qu'on choisit pour soi, qui signifie beaucoup et qui a un sens fort, donc mettre des valeurs derrière ce vêtement, c'est une idée qui nous plaît", confie Sendo Raphaël.

Les premières commandes de vêtements de la marque devraient arriver courant mars 2021 pour les clients ayant pris part au financement participatif.