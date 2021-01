La nouvelle éco : un jeune blogueur rochelais s'invente un métier "sur mesure" dans le tourisme et l'Histoire

Tout juste diplôme de l'Université de La Rochelle, un jeune rochelais s'invente un métier : créateur de contenus touristiques et patrimoniaux. Nicolas Barrault Baudry compte sur Instagram et les réseaux sociaux pour développer son activité malgré la crise qui frappe le tourisme.

Tous les deux jours, ou presque Nicolas Barrault-Baudry publie une photo de La Rochelle sur Instagram, et raconte une histoire qui s'est passée à cet endroit là. Pour ce jeune étudiant rochelais de 23 ans, c'est une manière de concilier trois de ses passions : l'Histoire, la photo, et les réseaux sociaux. La semaine dernière, il a par exemple évoqué un divorce entre deux habitants de la rue Saint Nicolas en 1919 : l'épouse n'avait pas eu droit à un avocat contrairement à son mari et le jugement avait été rendu "aux tords et aux griefs". L'occasion de rappeler que le divorce date de 1884 en France, mais qu'il a fallu du temps pour que les droits des femmes soient respectés.

Titulaire d'une licence d'histoire, et d'un master en e-tourisme et ingénierie culturelle et patrimoine, NicoLaRochelle (son nom sur les réseaux sociaux) a du imaginer un métier. Il a terminé ses études en septembre dernier en pleine crise Covid. "La situation actuelle a fait que je n'ai pas trouvé de travail" raconte Nicolas Barrault-Baudry qui a alors décidé d'allier ses compétences en Histoire, tourisme et réseau sociaux.

5 000 personnes le suivent sur Instagram

Il a créé en décembre sa micro entreprise. "Je propose de créer du contenu majoritairement photographique et texte pour aider les entreprises du tourisme à se développer sur le web et les réseaux sociaux". La plupart sont fermés, Nicolas Barrault-Baudry les incite à se réinventer. Il a par exemple testé pour une abbaye de la Vienne, un parcours de visite avec une tablette numérique, puis a lancé un concours sur son compte Instagram. Un compte suivi par 5 000 personnes : 35 à 40% sont sur La Rochelle, une autre partie vit à Paris, d'autres sont à Bordeaux et Lyon. Il tient aussi un blog, sur lequel il propose des visites touristiques et ses prestations, suivi jusqu'à Détroit aux Etats-Unis ou au Quebec. Il entend mettre ses réseaux au service des entreprises du tourisme.