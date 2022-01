La nouvelle éco : un jeune limougeaud lance une entreprise de sport adapté pour tous

Guillaume Le Dez ne parle jamais de clients mais plutôt de patients. Ce limougeaud titulaire d'une licence en STAPS en APAS (Activités physiques adaptées et santé) a créé sa micro entreprise en novembre dernier sous le nom de "GLD Sport Santé" mais c'est début janvier qu'il a véritablement démarré son activité. Guillaume Le Dez n'est donc pas un coach sportif ordinaire puisque son créneau c'est notamment de prendre en charge des personnes âgées, malades ou handicapées.

Les médecins peuvent prescrire des séances d'activités physiques

Guillaume Le Dez est aussi là pour répondre à un besoin "Depuis 2017 la prescription de séances de sport sur ordonnance est possible et je peux donc intervenir pour des personnes qui présentent des maladies chroniques comme le diabète ou des lombalgies chroniques" explique t-il. Il propose tous types d'activités qui vont de la gym douce à l'athlétisme en passant par la boxe ou de simples étirements. Pour l'instant Guillaume Le Dez se déplace à domicile mais il envisage à terme d'ouvrir son propre cabinet.

Le sport en entreprise : un créneau à prendre

Avec la nouvelle flambée de l'épidémie, Guillaume Le Dez reconnait que son activité a du mal à décoller mais il espère que le besoin de bien être après cette période difficile lui permettra de se développer. "Je souhaite intervenir en entreprise, on parle de plus en plus de bien être au travail et pour moi ça passe aussi par des activités physiques par exemple pendant la pause déjeuner" précise encore le jeune chef d'entreprise. Et ce qui le différencie aussi des nombreuses salles de sport à Limoges c'est qu'il propose de se déplacer sur toute la Haute-Vienne pour prodiguer du sport adapté à chaque personne et à chaque pathologie.