Haute-Savoie : un marché de Noël plus grand et plus local à Annecy pour les fêtes de fin d'année

Après une édition 2020 annulée, le marché de Noël d'Annecy revient à partir du 26 novembre avec 150 chalets disséminés en centre-ville et dans les 6 communes déléguées. La patinoire sera notamment décentralisée à Seynod. L'organisation est confiée pour 4 ans à l'agence "72 Heures d'avance".