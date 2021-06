La nouvelle éco : un Montpelliérain lutte contre la maltraitance animale via les jeux vidéos

Ils sont surnommés les "Justiciers du Cœur" : six streamers mènent des opérations de sensibilisation de la cause animale. L'initiative a été lancée par la Fondation 30 millions d'amis le 28 avril 2021. Sur la plateforme en ligne Twitch, ils sont surnommés Kayane, Maghla, Jeel, Trinity, Gob et Gius. Tous les six sont streamers, c'est-à-dire qu'ils gagnent leur vie en retransmettant leurs parties de jeux vidéos en direct.

Gius, Giuseppe Sorano de son vrai nom, est montpelliérain. "Il y a des jeux vidéos où on doit écraser des animaux en voiture, leur tirer dessus ou les déchiqueter, détaille le streamer de 32 ans. Là, tout simplement, j'évite au maximum de croiser des animaux en jeu. Si c'est le cas, j'entame une discussion avec eux. Je nous imagine, par exemple, nous raconter notre journée. Si je dois les abattre, par exemple parce qu'ils menacent l'un de mes camarades, je floute mon écran et je mets une petite musique."

Nos lives, ce sont nos armes - Giuseppe Sorano, streamer montpelliérain devenu "Justicier du Cœur"

Les internautes peuvent également poser des questions sur la cause animale en direct. "Parfois ils se questionnent sur les abandons d'animaux par exemple, explique Giuseppe Sorano. Soit je leur réponds, soit je leur envoie le lien du site de la Fondation soit je les redirige vers une autre plateforme." Sur cette plateforme, nommée Discord, les Justiciers du Coeur, les internautes et des professionnels sont réunis. "On aborde souvent des questions plus pointilleuses", note Giuseppe Sorano.

Le streamer montpelliérain Giuseppe Sorano a rejoint l'initiative de la Fondation 30 millions d'amis - Fondation 30 millions d'amis

Le trentenaire a lui-même deux animaux : un chat nommé Pitch ("Comme la brioche, pas comme dans Mario", précise-t-il en riant) et un chien, resté chez ses parents. "Je trouve que c'est une excellente idée de passer par cet outil-là, juge Giuseppe Sorano. Je fais partie d'une génération où il y avait une publicité de la Fondation à la télé. Cette pub, elle n'existe plus. Et je crois qu'on touche des jeunes qui ne sont plus devant leur télé."

L'initiative a en tout cas plu, notamment lors de la première session. "On a donné le lien, tout le monde a cliqué dessus, et le site de la Fondation a planté", rit-il. Les Justiciers du Coeur espèrent créer un événement de grande envergure à l'été, moment de l'année où le nombre d'abandons croît. Cette fois-ci, ils ne se rencontreraient pas sur la toile mais "en présentiel". L'opération permettrait de récolter des dons.

Interview avec Giuseppe Sorano Copier

Participez à la consultation #MaSolution

Vous avez repéré ou imaginé une solution pour améliorer le quotidien autour de chez vous ? Vous avez identifié des besoins locaux et vous avez des idées pour y répondre ?

Avec "Ma solution", France Bleu vous donne la parole : partagez votre expérience, signalez les initiatives les plus utiles, faites vos propositions et donnez votre avis sur celles des autres. La solution, c’est vous !