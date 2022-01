La nouvelle éco : un nouveau salon de thé poétique et sans gluten ouvre à Saint-Junien

La pâtisserie, la photographie et la poésie...Ce sont ces passions que Virginie Chigot-Mayet a choisi de réunir dans le salon de thé qu'elle vient d'ouvrir ce mercredi 26 janvier à Saint-Junien dans une ancienne ganterie du faubourg Auguste Blanqui. "C'est un lieu à part où j'expose mes photos, mes poésies et où je fais mes gâteaux" explique t-elle. "Au Chat Chocola'Thé" c'est le nom de ce nouveau lieu qui abritait autrefois une ganterie. Un nom qui n'a pas été choisi au hasard. "Je me suis inspirée du Chat Noir à Paris qui recevait les artistes et les poètes dans les années 1900...années où ont été construites plusieurs maisons à Saint-Junien et l'ancienne ganterie où je suis installée" poursuit Virginie.

Des gâteaux sans gluten confectionnés avec des produits locaux

Virginie Chigot-Mayet a un parcours atypique. Elle a été journaliste plusieurs années avant de se reconvertir dans la pâtisserie après une formation au centre du Moulin-Rabaud à Limoges. Intolérante au gluten elle a choisi de le bannir dans ses gâteaux. "Je me suis rendue compte qu'en travaillant et en faisant un peu de chimie on arrive à faire des choses aussi bonnes que de la pâtisserie classique" explique t-elle. Elle a réussi par ailleurs à se faire un réseau avec des producteurs locaux pour se fournir en pommes ou en poires. "Je tiens à travailler en circuits courts" précise encore Virginie qui utilise de la farine produite en France et même de la farine de riz avec du riz de Camargue.

Un salon de thé dans une ambiance poétique - ©Virginie Chigot-Mayet

Virginie Chigot-Mayet est convaincue qu'il y a un public à Saint Junien pour le "sans-gluten" car parallèlement elle tient à garder les recettes traditionnelles. "Par exemple je fais un gâteau à la citrouille revisité mais comme le faisait ma grand-mère, c'est à la fois moderne et ça repose aussi sur des bases paysannes".