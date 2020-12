La nouvelle éco : un patron de Pierrelatte invente la "bulle anti-covid"

"Une sorte de ballon de plage avec une filtration FFP2 pour empêcher le virus de passer" : voilà comment Emmanuel Paterne, chef d'entreprise de Pierrelatte, résume, non sans humour, son invention. Un scaphandre en fait, à poser sur les épaules qui permettrait de se rassembler de nouveau sans aucune distanciation. si ce drômois a eu cette idée, c'est qu'il est chef de choeur à l'ensemble vocal du Rocher et que la chorale ne peut plus se réunir. Pour l'heure, le scaphandre est à l'état de prototype. Et c'est dans ce cadre qu'il vient de lancer une campagne de financement participatif.

Emmanuel Paterne était invité de "la nouvelle éco" ce mardi matin sur France Bleu Drôme Ardèche :

