La nouvelle éco : un restaurant à prix libre qui cuisine les invendus bientôt à Nexon

À Nexon, l'association l'Ouvre-boîte veut ouvrir un restaurant solidaire qui cuisinerait les invendus et des produits locaux. L'établissement devrait, si tout se passe bien, ouvrir cet été.

L'idée est née en avril 2020, lors du confinement : créer un lieu de partage à Nexon autour de la cuisine. Après plusieurs mois de réflexion et de tests, le projet est aujourd'hui bien lancé.

Circuits courts et invendus

La mairie de Nexon vient d'autoriser l'association l'Ouvre-boîte à utiliser un local pendant deux ans, le temps de créer la Cantine : un restaurant et une conserverie végétale qui utiliseront des produits issus des circuits courts et des invendus, dans une démarche de développement durable.

Mais la cantine a aussi une vocation solidaire. Pour que les menus soient accessibles à tous, le prix sera "libre et conscient, explique Natacha Margotteau, en charge du projet, pour favoriser l'accès pour tous à une alimentation saine et locale. Ça veut dire qu'on affichera le prix des denrées et le coût de revient, mais que tous pourront venir manger à ce restaurant".

Des jeunes diplômés aux fourneaux

Les repas seront préparés parfois par des équipes de bénévoles, mais aussi par moment par des professionnels ou des gens en passe de le devenir, notamment des jeunes diplômés ou des personnes en reconversion, "qui vont peut-être avoir du mal à ouvrir un restaurant ou à trouver un emploi" en raison de la crise sanitaire anticipe Natacha Margotteau, et qui seront rémunérés par l'association.

La Cantine devrait ouvrir cet été, au moins pour trois mois à titre expérimental, avec principalement de la vente à emporter.