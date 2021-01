La nouvelle éco : un retraité de Saint-Germain-les-Vergnes a créé des modules de protection lors des repas

James Grollaud a 89 ans. Lors du premier confinement il s'est dit qu'il fallait trouver une solution pour manger à plusieurs à la même table sans risquer d'être contaminé par le coronavirus. Il s'est simplement demandé raconte-t-il " quel est l'endroit où on est le plus vulnérable pour se transmettre le virus ?" Et selon c'est assurément à table, au restaurant ou chez soi. Car on y est sans protection et que l'on se postillonne beaucoup dessus. "Étant entendu que le temps moyen où on reste à table c'est une heure et demie".

Une protection totale

La mise au point de son dispositif a pris un peu de temps. Il a fait de nombreux essais avant de trouver la bonne forme. "Ce sont des L en Plexiglass transparent" précise-t-il. Ils sont modulables et leurs dimensions ont été étudiées pour pouvoir s'adapter au nombre de convives d'une part et à la dimension de la table. "Quand on ajoute les modules les uns à coté des autres, vous avez une protection totale sur toute sorte de table". Son dispositif pourra évidemment être utile selon lui aux restaurateurs pour augmenter notamment leur jauge lors de leur réouverture. Mais aussi aux cantines, aux particuliers ainsi qu'aux tables de réunions.

Une démarche solidaire

James Grollaud a fait fabriquer 10 exemplaires de modules par une entreprise briviste. Et maintenant il propose à qui veut d'en faire de même. Car pas question pour lui de vendre quoi que ce soit. "Ma démarche est complètement solidaire et citoyenne" clame-t-il. A ceux qui le contacteront il donnera donc le plan de son module. A charge à ceux-ci ensuite de le faire fabriquer. Compte tenu du coût du Plexiglass il vaut mieux cependant commander en grand nombre. Parallèlement il va se rapprocher des élus et de l'Agence Régionale de Santé dans l'idée que son module puisse être homologué et du coup qu'une fabrication à plus grande échelle soit envisagée.

James Grollaud : 06 83 03 86 60