La nouvelle éco : une application créée par une start-up amiénoise pour accéder aux cartes des restaurants

La start-up amiénoise Ewill a mis au point à la sortie du confinement, une application, Printo Resto, pour les restaurants et les bars raconte son dirigeant Frédéric Petit : "on s'est dit que comme les cartes et les menus des restaurants devaient être désinfectés entre chaque passage de client, qu'il serait intéressant de dématérialiser ça et comme tout le monde a un smartphone, que chaque client puisse accéder à la carte depuis son propre téléphone".

Une quarantaine d'abonnés

L'application donne accès à la page d'accueil de la carte du restaurant via un QR Code. La carte est modifiable à tout moment. L'application compte une quarantaine d'abonnés, en majorité en France ainsi qu'un en Suisse et un en Belgique. Le premier à l'avoir testée est le patron de la Brasserie de l'Horloge dans le centre-ville d'Amiens. Anthony Flamand pense garder le système du QR Code même une fois l'épidémie de covid-19 passée. Il explique que l'outil permet plus de réactivité. Il y a aussi un gain économique puisque moins de cartes sont imprimées.

L'abonnement de base coûte 14 euros 90 par mois.