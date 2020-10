LA NOUVELLE ECO - Une bière solidaire pour la Brasserie du Comté à Saint-Martin-Vésubie

Un peu de fumée s'échappe de la grande cuve de métal quand on soulève son couvercle. "Dans ce tank, vous avez une bière qu'on a commencé à brasser le 28 septembre", explique Estelle Lopez, "Tout ça, ce sera la Comté sur nous."

La bière "Comté sur nous", c'est une initiative de la BIAM, une association qui regroupe 13 brasseurs indépendants des Alpes Maritimes. Sept d'entre eux vont brasser une bière solidaire pour récolter des fonds pour la Brasserie du Comté, qui se trouvait à Saint-Martin-Vésubie et a été complètement détruite par l'inondation.

Les cuves de la Brasserie Berroise, à Berre-les-Alpes © Radio France - Mathilde Bouquerel

Une solidarité très forte entre brasseurs indépendants

Estelle et Laurent Lopez sont les fondateurs de la Brasserie Berroise à Berre-les-Alpes, à une vingtaine de kilomètres de Nice. Ils font partie des sept brasseurs qui vont produire la "Comté sur nous". Une évidence pour eux car Estelle et Laurent connaissent bien Edwards Dilly, le fondateur de la Brasserie du Comté.

Quand Estelle a vu à la télévision les images de Saint-Martin-Vésubie dévastée, elle a tout de suite appelé Edwards. C'est lui qui lui a appris que les salariés de la micro-brasserie avaient pu s'enfuir à temps mais que les locaux avaient été balayés.

Estelle et Laurent Lopez, fondateur de la Brasserie Berroise © Radio France - Mathilde Bouquerel

"On est tous les deux très attachés à notre vallée", raconte Estelle, "Lui à la Vésubie et nous à la vallée du Paillon. Forcément, on a pensé que ça aurait pu nous arriver aussi ... Donc on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on fasse quelque chose pour les aider à reconstruire."

Une bière solidaire, produite par chacun des sept brasseurs

Sur leur conversation WhatsApp, les 13 brasseurs de la BIAM ont donc tout de suite cherché une solution pour aider la Brasserie du Comté. Laura Oller a fondé la micro-brasserie Craftazur à Antibes avec son compagnon Romuald Gourlot.

Laura Oller et Romuald Gourlot, fondateurs de la micro-brasserie "Craftazur" © Radio France - Mathilde Bouquerel

"On s'est dit qu'il fallait qu'on fasse ce qu'on sait faire de mieux : de la bière", raconte-t-elle, "C'est Romuald, qui aime bien les jeux de mots, qui a trouvé le nom "Comté sur nous". Et on s'est mis d'accord sur une recette que tout le monde allait brasser : une bière blonde, faible en alcool pour que ça plaise au maximum de monde."

Les fournisseurs participent aussi à l'opération

Pour récupérer le maximum de fonds pour la Brasserie du Comté, les brasseurs de la BIAM ont également fait appel à leurs fournisseurs. "On leur a demandé s'ils pouvaient nous fournir gratuitement les matières premières, le malt, les bouteilles et ils ont dit oui", explique Laura Oller, "L'agence de communication de la Brasserie du Comté a aussi fait gracieusement les designs des étiquettes."

La micro-brasserie Craftazur à Antibes © Radio France - Mathilde Bouquerel

Parmi ces fournisseurs, il y a La Malterie du château, la plus ancienne malterie de Belgique. Son directeur général, Jean-Louis Dourcy, n'a pas hésité à participer à l'action de solidarité de la BIAM.

"Nous avons proposé de fournir et livrer gracieusement le malt, le houblon et les levures", détaille-t-il, "C'est bien normal quand on voit l'un de nos clients dans une telle situation. C'est la grande famille des brasseurs indépendants !"

Les bénéfices vont servir à trouver, temporairement, un nouveau local pour la Brasserie du Comté. Jusqu'à ce que, dans quelques années, elle puisse se réinstaller à Saint-Martin-Vésubie.