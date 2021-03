La nouvelle éco : une brasserie urbaine à Dijon pour faire découvrir les étapes du brassage

Découvrir les grandes étapes de du brassage et déguster la bière directement à la sortie des cuves, c'est ce que propose depuis un peu plus d'un an la brasserie dijonnaise "Un singe en hiver." Pour sa faire connaître, les deux gérants sont présents sur la plateforme Wecandoo.

Des cours de poterie, de bijouterie ou de recettes autour de la gourmandise, c'est la proposition de Wecandoo. Depuis le 19 mars, cette plateforme nationale propose treize ateliers avec des artisans sur Dijon. Parmi, les ateliers, on trouve la visite d'une brasserie dijonnaise, "Un singe en hiver", située rue François Robert près de la rue Monge.

Un lieu accessible au public

Le lieu est géré par deux frères, Quentin, brasseur et Pierre-Elie Chapuis, lequel assure les visites de la brasserie : "On va d'abord découvrir le lieu, une ancienne minoterie sur trois étages qui a été retapée," assure Pierre-Elie Chapuis. "On va aussi aborder tout le processus de brassage qui est mis en place dans une salle à brasser qui est accessible au public et aussi découvrir les matières premières qui interviennent dans le processus comme le houblon et le malt, deux produits que l'on fait venir d'Alsace et d'Allemagne."

Et même, si en ce moment, les dégustations sont suspendues à cause de la crise sanitaire, les clients peuvent acheter des fûts de bières avec tireuse ou des bouteilles d'une capacité de deux litres. L'idée de faire découvrir le brassage de bière en plein cœur de ville, c'est l'objectif selon Pierre-Elie Chapuis.

Ce concept de brasserie culturelle est un concept qui se développe beaucoup en Amérique du Nord Copier

Pour la petite histoire, le nom donné à la brasserie "Un signe en hiver", est un clin d'œil et fait référence au célèbre classique du cinéma français dans lequel Jean-Paul Belmondo et Jean Gabin passent une nuit d'ivresse mémorable.

