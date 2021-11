La Nouvelle-Eco : une calèche pour la promotion du Beaujolais nouveau à Rennes

L'entreprise Atlantiques Boissons, c'est quatre entrepôts entre Rennes, Redon, Nantes, et Savigny-le-Temple (dans l'Essonne) et 150 salariés. Son chiffre d'affaires est exclusivement réalisé par la distribution de boissons aux bars et restaurants. Alors pendant la crise "on a eu une baisse de chiffre d'affaires de 95 à 98 %" déplore Jean-Jacques Barre, le directeur d'Atlantiques Boissons, mais perché sur sa calèche se réjouit de voir l'activité durablement reprendre "depuis septembre, l'activité est à nouveau normale".

S'il est sur cette calèche, c'est pour respecter "une vielle tradition". Celle de la distribution des boissons aux bistrots avec des calèches. Ce jeudi matin, la distribution s'est fait exclusivement pour quatre restaurants et bars de Rennes.

Laurence de la Timonerie à Rennes a eu la surprise de voir un mulet débarquer devant son établissement. © Radio France - Thibault Delmarle