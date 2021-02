La nouvelle Eco : une crèche intergénérationnelle Tom & Josette va ouvrir au Mans

À Rennes, la première crèche Tom & Josette a ouvert ses portes en 2020 au sein même d'un Ehpad (Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes). Au Mans, la troisième implantation de ce jeune réseau sera située juste à côté d'une résidence seniors, au sein du centre de l'Etoile. Mais la philosophie restera la même : offrir aux enfants accueillis et aux senior voisins un cadre intergénérationnel profitable à tous.

"En essayant de faite coïncider les rythmes, donc souvent en fin de matinée, on organise sur 30 minutes ou une heure des rencontres simples, autour de deux activités principales : la cuisine et le jardinage, explique Matthieu Soinne, directeur des opérations du réseau Tom et Josette, ça permet aux personnes âgées de retrouver un rôle social et de transmission. Et pour l'enfant, ça offre un cadre bienveillant, qui lui apporte de la confiance. On s'aperçoit aussi qu'au contact des aînés, les enfants sont souvent plus apaisés et améliorent leur concentration."

Un réseau de crèche en plein développement

Basé sur un double constat, celui du manque de place de crèches en France (il en manquerait entre 250 000 et 300 000), et la nécessité de rompre l'isolement des personnes âgées dans les établissements (situation qui s'est accentuée avec la crise sanitaire), le modèle proposé par Tom et Josette répond à un véritable besoin. "On le voit au Mans, souligne Matthieu Soinne, car nous avons déjà beaucoup de contacts et d'inscriptions."

D'ailleurs, le réseau est actuellement en plein développement puisque des crèches Tom et Josette ouvriront aussi prochainement près de La Rochelle (septembre), à Meudo (janvier 2022). "Et nous avons sept ou huit projets en cours qui devraient voir le jour en 2022", ajoute le directeur des opérations. Selon l'une des fondatrices de l'entreprise, une trentaine de crèches Tom & Josette devraient ouvrir partout en France d’ici cinq ans.