La Nouvelle Eco : une épicerie-café associatif à Orgnac-sur-Vézère

Sans commerce depuis de nombreuses années, sans lieu de rencontre... A Orgnac-sur-Vézère, sept habitants sur les quelque 300 que compte la commune, ont décidé d'agir. Ils ont créé une association et monté une épicerie et un café, qui ouvrent ce mardi 1er juin : "La Petite Belette".

L'objectif est de mettre en place une épicerie, pour les courses de dépannage ou du quotidien. Sur les étagères, il y aura "des produits locaux, des produits de première nécessité à pas cher et des produits bio, négociés avec une baisse de 25 à 30% par rapport à un magasin habituel", explique Gisèle Gréau, une des membres de l'association à l'origine du projet.

Offrir un service et un lieu convivial

Le principe de cette épicerie-café est associatif. Dans un premier, ce sont les membres de l'association qui vont se relayer pour faire marcher le commerce. Des bénévoles qui ne sont pas payés. Pas de loyer non plus, puisque le local est mis à disposition. De ce fait, "on peut se permettre de faire des prix bas ", rajoute Gisèle Gréau, "on n'est pas là pour faire de l'argent". L'autre objectif c'est de proposer un lieu convivial et d'échanges, "on a envie que ce soit chaleureux".

La Petite Belette après les Belette

Le local est "très petit et très humble". Il fait partie d'une grande maison, sur place de l'Eglise d'Orgnac-sur-Vézère. Dans ce local, il y a avait un sabotier et dans une autre partie, la plus grande, de la maison se trouvait une épicerie "ouverte en 1910 et fermée en 1970 , tenue toutes ces années par la famille Belette, et le sabotier s'appelait aussi Mr Belette. C'est aussi en hommage à ces personnes que nous avons appelé notre boutique La petite Belette".

Un projet retardé par le Covid

Comme beaucoup d'autres projets, celui de La Petite Belette a pris du retard à cause de la crise sanitaire. Ralentissement des démarches administratives, des travaux... "On ouvre un peu plus tard que ce qu'on espérait, mais on a réussi globalement à faire les choses selon nos envies". L'association le sait, elle, devra encore patienter pour une fête d'inauguration.

Horaires d’ouverture pour l'été