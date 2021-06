La nouvelle éco : une famille de l'Hérault change de vie en reprenant le village de vacances d'Égletons

Nombreux sont les citadins qui veulent retrouver un peu de nature et de tranquillité. Ce changement Sébastien et Manon Bidault sont en plein dedans. Ce couple a quitté l'Hérault pour Égletons en Corrèze où il vient de racheter le village de vacances du Lac du Deiro, rebaptisé l'Eden Lake.

Le phénomène a augmenté encore avec la crise sanitaire. Changer de vie et surtout changer d'air est une envie très forte chez de nombreux citadins. Une quête de sens de la vie et surtout un besoin de calme, de sérénité et de nature. Cela fait longtemps que ce besoin taraudait Sébastien et Manon Bidault. Il y a quelques années c'est même au Canada qu'ils avaient failli partir. Depuis ils cherchaient un établissement touristique à reprendre plutôt dans le sud, proche de Montpellier, où la famille avec ses deux enfants était établie.

Un air de Canada

N'ayant rien trouvé correspondant à leur projet ils ont agrandi leur espace de recherche. "Et on est tombés sur ce domaine. On a décidé de venir voir sans vraiment connaître la Corrèze. Et en arrivant ça été le coup de cœur" souligne Sébastien. Ici, c'est au village de vacances Le lac au bord du lac du Deiro d'Égletons. Qui a même un air de Canada pour le couple qui décide de racheter l'établissement vendu par la municipalité. "Pour nous comme l'aventure au Canada ne s'est pas faite c'est un bon compromis d'être ici".

Un paradis en Corrèze

C'est ainsi que début juin les Bidault ont ouvert l'Eden Lake, nouveau nom de baptême du lieu. Car pour le couple c'est un vrai paradis. "Pour nous c'est un projet de vie, ajoute Sébastien. C'est à la fois pour nous pour nos enfants. On a vraiment voulu changer de cadre". Quitter surtout l'aire urbaine de Montpellier, leur ville de cœur certes mais qui change avec son lot de pollution, de stress, d'insécurité. Et c'est ce paradis qu'ils veulent faire partager aux touristes qui viendront à l'Eden Lake. Ils y ont entrepris des travaux de rénovation et de transformation. Ils proposent des chambres d'hôtel, des appartements, bientôt un grand gîte familial, ainsi que des salles de séminaires, un restaurant, un bar à vin et à tapas. Et contrairement au village de vacances initial, l'Eden Lake est ouvert toute l'année.