La nouvelle éco : une nouvelle maison de couture vannetaise habille Rossy de Palma

La maison Koupon travaille avec des tissus qui proviennent à la fois d’Emmaüs et de hautes maisons de couture parisiennes et leur dernière commande n'est autre qu'un kimono pour l'actrice espagnole Rossy de Palma, égérie du réalisateur Pedro Almodovar.

Le secret de la maison est l'upcycling, "c'est donner une valeur supérieure à des vêtements qui existent déjà", explique Irelle Kouakou, co-fondatrice de l'entreprise. Elles sont actuellement sept salariées dans un atelier où cinquante kilos de tissus sont stockés et revisités.

Céline, blogueuse, Irelle, directrice artistique et Laurane, ingénieure sont les trois co-fondatrices de la maison Koupon. A partir de tissus faits à base de "matières nobles", elles créent des pièces originales depuis quelques mois. Leur pièce maîtresse est le kimono Simone.

Du Koupon sur Rossy de Palma

L'histoire débute simplement sur Intagram. "Je suis tombée sur une magnifique photo de cette actrice en grande jupe. Son ensemble m'a interpellée et j'ai partagé cette photo en écrivant 'un jour je croise les doigts, Rossy de Palma portera du maison Koupon', _elle m'a répondu en moins de cinq minutes_, raconte Irelle Kouakou sidérée. Et là c'était la panique. Elle m'a dit 'mais avec plaisir ma chérie, qu'est-ce que tu me proposes ?'"

Ce sera donc le kimono Simone. Les dernières finitions avant l'envoi de ce cadeau sont en cours.

Le kimono Simone est fabriqué avec des tissus de hautes maisons de coutures parisiennes destinés au rebut. © Radio France - Diane Sprimont

"Sensibiliser sur la fabrication française"

Rossy de Palma leur aurait demandé de concevoir en même temps une vidéo sur la conception de la pièce, "elle voudrait sensibiliser sur le fait main et la fabrication française. Même si elle poste pas la vidéo et le kimono sur Instagram mais qu'elle le porte souvent, je suis refaite", rigole Irelle Kouakou.

La mise en place du site internet de l'établissement est en cours mais leurs créations sont visibles sur Instagram et Facebook.