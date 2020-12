La Nouvelle Éco : une opticienne bordelaise crée un distributeur automatique de lunettes

Après les distributeurs de pizzas et de baguettes, voici un distributeur de lunettes qui est né à Bordeaux l'an dernier et qui a pris encore plus de sens pendant la crise sanitaire. L'avantage de ce service, c'est que vous pouvez récupérer vos lunettes, lentilles et produits d'entretien à n'importe quelle heure de la journée. Avant cela, il vous faut avoir déjà choisi votre monture, donné votre ordonnance et fait tous les tests nécessaires.

60 à 70% de l'activité sur le distributeur pendant le confinement

Sur des périodes de confinement, le distributeur concentre 60 à 70% de l'activité d'Ambre Garcia, "c'est aussi un autre moyen de contourner la vente par internet", explique-t-elle. Cette initiative convient parfaitement au personnel soignant en temps de crise sanitaire.

Alors, après en avoir développé un à l'aéroport de Bordeaux, c'est à la gare de Nice qu'elle s'est implantée cette année avec un distributeur un peu différent, "quelque chose de plus grand passage avec des lunettes de soleil et des lunettes de repos".

Elle a été contactée par plusieurs personnes pour installer ce distributeur dans d'autres villes de France mais il a un coût : 15.000 euros.