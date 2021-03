La pharmacie dijonnaise du canal s'engage aux côtés de trois autres pharmacie en France. Elle collecte des produits pharmaceutiques ou parapharmaceutiques en faveur des plus démunis.

La Nouvelle éco : une pharmacie de Dijon collecte des produits pour les plus démunis

On connait tous le principe des collectes alimentaires comme celles des Restos du Coeur, eh bien voici une pharmacie qui propose la même chose mais avec des produits dont nous avons tous besoin.

La pharmacie du Canal à Dijon s'engage aux côtés de trois autres pharmacie en France dans la démarche "ma pharmacie de famille". Elle appelle ses clients à soutenir son action solidaire et locale en l'aidant à réaliser des kits d'hygiène pour les plus démunis.

La collecte concerne des produits d'hygiène (shampoings, savons, gels douche, dentifrices, brosses à dents, gels hydroalcooliques), des produits d'hygiène intime (serviettes, tampons, huiles sans savon, crèmes hydratantes), des dispositifs médicaux (masques, attelles, béquilles, minerves, genouillères, cannes, fauteuils roulants), des produits de premiers soins (pansements, compresses) ou des produits bébé (laits en poudre, petits pots bébé )

On dépose les produits dans une urne à l'entrée de l'officine © Radio France - Thomas Nougaillon

Une vingtaine de clients ont déjà participé. Ils ont apporté de tout, ça va du tube de crème, aux genouillères, biberons ou encore déambulateurs que les gens préfèrent donner que jeter !

La plus grande contributrice, Julie a livré une bonne dizaine de biberons qui ont appartenu à ses enfants et dont elle n'avait plus l'utilité.

Benoit Depoyan est fier de relayer cette initiative solidaire © Radio France - Thomas Nougaillon

La pharmacie de votre commune participe-t-elle, elle aussi, à cette collecte ? Un site internet va regrouper toutes les enseignes participantes. Il sera officiellement lancé le 8 avril