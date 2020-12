La nouvelle éco : une Rémoise crée Ajnalogie, une marque de parfums naturels qui suscitent des émotions

Des parfums naturels fabriqués en fonction des émotions que l'on ressent : c'est le pari d'Ajnalogie, un nouveau concept de parfumerie. Sa créatrice, Agathe Jacquinet, a 28 ans et est rémoise. Elle a inventé cinq parfums : les composantes choisies pour chaque flacon correspondent à une émotion particulière.

Pour réaliser ces parfums, Agathe Jacquinet s'est fondée sur l'aromachologie, une science qui étudie l'influence des odeurs sur les émotions. "Chaque parfum répond à un besoin émotionnel du quotidien", explique Agathe Jacquinet, "par exemple, le parfum "Sérénité 4.0", qui est composé de vanille, de néroli et de fleur d'oranger, va permettre de détendre la personne qui le porte."

Les cinq parfums créés par Ajnalogie. - Ajnalogie

Des produits 100% naturels

La créatrice espère que ce concept séduira les passionnés de parfum et les curieux : "Le confinement a incité les gens à se questionner sur la façon dont ils prennent soin d'eux, et ça va dans le sens d'Ajnalogie, puisqu'une de nos promesses est d'utiliser des parfums 100% naturels, et je ne travaille qu'avec des artisans et des entreprises françaises."

Agathe Jacquinet est la fondatrice de la marque de parfums Ajnalogie. - Ajnalogie

Agathe Jacquinet vend ses parfums sur Internet et les proposera aussi dans un pop-up store les 11 et 12 décembre, dans une boutique de vêtements située au 9 rue de l'arbalète à Reims. Pour un parfum de 33 cL, comptez environ 65 euros.