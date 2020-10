La Nouvelle éco - "On va se réorganiser" dit la Présidente des commerçants des Halles centrales de Limoges

Après les annonces des nouvelles restrictions ce mercredi soir par Emmanuel Macron, Sylvie Coudray-Beyrand, la Présidente des commerçants des Halles centrales de Limoges est bien décidée à réorganiser l'activité, notamment avec plus de drives et de livraisons. Comme lors du premier confinement.

L'annonce d'un nouveau confinement par Emmanuel Macron ce mercredi soir est forcément un nouveau coup dur pour l'activité des commerçants. La Présidente des commerçants des Halles centrales de Limoges, Sylvie Coudray-Beyrand, déplore : "_on était bien repartis, o_n s'était réorganisé, nos clients avaient retrouvé leurs habitudes, et voilà..." dit-elle, avant de se ressaisir tout de suite.

On ne peut pas abandonner nos clients, on est quand même le ventre de Limoges

"On va se réorganiser, on s'est fait surprendre donc on n'est pas encore organisés pour des livraisons, pour du drive, pour des choses comme ça, mais on va aller dans ce sens là" dit-elle "sachant qu'on ne peut pas abandonner nos clients, on est quand même le ventre de Limoges".

Comme lors du premier confinement. "Cela avait été très difficile à effectuer", précise Sylvie Coudray-Beyrand, "donc là on va essayer de se numériser très rapidement, on va aussi faire des commandes par téléphone, on est dans les startings-blocs, il faut nous laisser un ou deux jours pour nous organiser".

"Ce qui est important, c'est la santé, l'alimentaire et le travail. On est au milieu de tout ça, c'est une solidarité clients-commerçants qui va dans les deux sens" dit-elle encore.

Pour sa propre activité, la poissonnerie, elle ne craint pas les problèmes d'approvisionnement en produits frais. "Je travaille avec de la pêche côtière, Emmanuel Macron a bien dit que le travail allait continuer, donc les patrons de pêche vont continuer à sortir, et les routiers à rouler" explique Sylvie Coudray-Beyrand. "Pour mes collègues des fruits et légumes, fromagers et volaillers, ce sera pareil. _Ce qui me fait vraiment peine, ce sont les deux restaurants des Halles_, pour qui cela va être compliqué".