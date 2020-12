"La nouvelle Eco" : Vogénor une entreprise sarthoise de linge de maison qui se porte bien cherche un repreneur

Catherine Jousse, la gérante de Vogénor voudrait bien partir à la retraite. Elle cherche un repreneur pour sa société spécialisé dans le linge de maison avec un entrepôt à Thorigné-sur-Dué et avec de la vente à domicile. Et malgré le confinement, son bilan annuel sera meilleur que celui de 2019.

Vogénor, une entreprise de linge de maison et d'articles de puériculture qui se porte bien cherche un repreneur en Sarthe. Catherine Jousse la gérante de cette société basée à Thorigné-sur-Dué veut passer la main. Elle travaille avec de la marchandise dans un entrepôt avec de la vente directe. Elle a un fichier de cinq cents clients sur de la vente à domicile.

Catherine Jousse, la gérante de Vogénor dans son entrepôt - @catherinejousse

Malgré le coronavirus, les comptes sont plutôt bons.

En début d'année, Vogénor a reçu beaucoup de marchandise mais elle n'a pas pu écouler tous les stocks avec le premier confinement. Depuis la rentrée, les ventes à l'entrepôt et au domicile sont bien reparties. Et en ce début du mois de décembre, les résultats de l'année devraient être meilleurs que ceux de l'année 2019. Vogénor est une entreprise qui existe depuis 1972. Spécialisé dans le linge de maison et les articles de puériculture, elle a un entrepôt à Thorigné-sur-Dué avec de la vente directe. Catherine Jousse fait aussi de la vente à domicile avec trois employées. Elle compte un fichier de cinq cents clients de toute la Sarthe et même au-delà. Elle fait quelques ventes à domicile jusqu'à Angers. Aujourd'hui, elle aimerait bien passer la main et partir à la retraite.

