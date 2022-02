La nouvelle éco : le Backstage, une websérie montpelliéraine sur ceux qui travaillent avec les artistes

"Le Backstage", soit les coulisses, en français, c'est le nom d'une nouvelle websérie montpelliéraine, dont le premier épisode sort ce mardi 15 février 2022. Elle a été créé par Dooweet, une agence de communication qui accompagne des artistes. Les cinq autres épisodes sortiront dans un mois.

Interview avec Christophe Sousa, le fondateur de l'entreprise.

Qu'est-ce que vous nous racontez, dans votre websérie?

On a décidé de mettre en avant les métiers de la musique et de les vulgariser parce qu'on se rend compte que les artistes qui nous contactent, assez régulièrement, ne savent pas distinguer un booker, qui est la personne qui trouve les concerts ; du manager, qui est celui qui chapeaute un peu la carrière de l'artiste ; de l'attaché de presse, qui est celui qui va essayer de le placer dans les médias

Donc, l'idée, c'est de vulgariser un peu les métiers de la musique, de donner aussi des conseils aux artistes sur leur promotion pour qu'ils puissent se lancer ou développer leur carrière beaucoup plus sereinement.

Ce qui me plaît le plus, c'est le moment où le client se rend compte que son attaché de presse lui ment depuis des mois. Qu'il n'a rien fait sur son projet - Christophe Sousa, fondateur de Dooweet

Donc, c'est plutôt pour les artistes, pas tant pour le grand public.

C'est ça, exactement. On s'est rendu compte, en fait, au fur et à mesure des années, que beaucoup de musiciens n'ont pas de budget ou n'ont pas la volonté d'allouer du budget dans la promotion de leur musique. On s'est rendu compte aussi que beaucoup de musiciens avaient été démunis, pendant la crise du Covid-19. Et on s'est dit que c'était peut-être aussi une bonne solution de leur proposer des supports et des solutions gratuits pour qu'ils puissent, par eux-mêmes, développer leur visibilité.

Sans trop spoiler, est-ce que vous pourriez nous raconter un peu ce qu'il se passe dans ce premier épisode?

Oui, bien sûr! Le premier épisode est destiné au métier d'attaché de presse, qui est le nôtre, qui est celui qu'on connaît le mieux. Il y a beaucoup de second degré, aussi... Et moi, ce qui me plaît le plus, c'est le moment où le client se rend compte que son attaché de presse lui ment depuis des mois. Qu'il n'a rien fait sur son projet.

Chose qui existe, malheureusement! On a souvent des retours de musiciens, quand ils nous contactent, qui me disent : 'voilà, mon précédent attaché de presse, ça a été une calamité. Il n'a rien fait!'. Et en fait, on a repris un peu ça sous forme de sketchs.

Des vrais musiciens font-ils partie du projet?

Oui, nos acteurs sont Wilhem Mahtallah et Yael Dyens. Des amis mais surtout des musiciens, qui ont donc apporté leur vécu, en tant qu'artistes.

Est-ce que c'est un coup d'essai pour faire des webséries sur vos artistes?

Ça pourrait être intéressant, effectivement, pour la promotion des artistes. On prévoit notamment de mettre en avant certains de nos artistes sur la plateforme, sur du moyen ou du long terme, notamment en diffusant en direct des concerts sur cette plateforme. On a imaginé aussi, pourquoi pas, faire un CV. C'est-à-dire que les artistes puissent se présenter, face caméra, pendant 3 à 4 minutes auprès des professionnels ou ce genre de choses.

Mais pour l'instant, on est en phase test. On ne va pas se cacher : ça coûte cher de lancer ça... Et on veut vraiment voir, si ce format plaît, avant d'aller un peu plus loin.