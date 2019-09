La nouvelle école de Sarroux-Saint-Julien en Corrèze a accueilli ses premiers élèves

Le groupe scolaire des Alouettes est situé en bordure de la départementale qui relie Ussel à Bort-les-Orgues, un plus pour les parents, nombreux, qui vont travailler dans l'une ou l'autre

Il est situé au bord de la départementale qui relie Ussel à Bort-les-Orgues. Voici le groupe scolaire des Alouettes. C'est la nouvelle école de Sarroux-Saint-Julien. Celle-ci compte trois classes. Les trois enseignantes sont secondées par une quatrième qui vient à mi-temps s'occuper plus spécifiquement des CP-CE1. Ce lundi matin l'école, inaugurée le samedi précédent, accueille sa toute première rentrée. Une soixantaine d'élèves de la très petite section au CM2. Le bâtiment de 1000 mètres au carré regroupe en outre une halte-garderie, un centre de loisirs et deux assistantes maternelles qui peuvent accueillir 8 enfants.

Communes fusionnées, écoles fusionnées

La municipalité avait décidé la construction de ce nouveau bâtiment pour y réunir les écoles de son ancien regroupement pédagogique fusionnées en même temps que les deux anciennes communes de Sarroux et de Saint-Julien-près-Bort en une seule en 2017. Un investissement pour l'avenir. "Il faut qu'on gagne des habitants, des nouveaux arrivants, explique le maire Xavier Gruat. Donc l'idée c'est de véhiculer ce dynamisme-là". Cette nouvelle école pour la commune est le premier étage d'un plus vaste projet de redynamisation qui va s'appuyer en particulier sur les locaux des deux anciennes écoles : dans l'un un médecin sera installé et dans l'autre 4 logements locatifs seront créés.

Que du bonheur" Julie, maman d'Alix et Billy

Les parents ne s'y sont pas trompés. Tous saluent unanimement l'ouverture de cette école qui surtout pour eux est porteuse d'espoir. Car tous se souviennent des risques de fermeture de classe qui ont plané régulièrement sur l'ancien RPI. Alors pour Florian cette nouvelle école c'est tout simplement "sauver l'école" de Sarroux Saint-Julien. "C'est génial, enchérit Julie. On est super content des locaux, de l'accueil qu'on a eu. C'est que du bonheur". Un challenge pour la commune qui y a investi 2 millions d'euros, dont les 2 tiers à sa charge. Mais qui est déjà payant : le nombre d'élèves a augmenté à cette rentrée par rapport à l'an dernier.