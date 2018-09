Perpignan, France

De grands changements pour le réseau Sankéo, dès ce lundi : il y a des bus plus tôt le matin, plus tard le soir avec davantage de destinations. Des jeunes de la mission locale seront présents aux arrêts de bus pour donner aider les voyageurs. Les prix des billets ne changent pas, toujours 1 euros et 30 centimes pour un aller simple.

Les trois lignes principales changent de nom

La ligne 2 devient la ligne B, la ligne 8 devient la ligne C et la ligne 4 devient la ligne A, véritable colonne vertébrale du nouveau réseau. Ces trois lignes concentrent à elles seules près de 40% de la fréquentation totale du réseau Sankéo.

La ligne A relie l’axe nord-sud de Perpignan, avec des bus toutes les 10 minutes pendant la journée, qui commencent plus tôt, dès 5h30 le matin, et finissent plus tard, 22 heures le soir. Les autres lignes ont aussi été réaménagées afin de se connecter aux principales A, B et C. Il y a désormais quatre pôles de correspondance : à Languedoc, à Massilia, au lycée Maillol et à la gare TGV.

Un nouveau service de transport à la demande

Principale évolution de cette nouvelle formule : Sankéo propose un service de transport sur réservation pour répondre aux besoins de déplacements spécifiques de certains usagers. Les habitants de la zone de l’Agly, des Aspres ou du littoral sont directement concernés : il suffit de réserver par téléphone ou par internet, la veille pour le lendemain, afin d’être desservi en heures creuses par ces bus "à la demande".

"Nous avons des personnes qui ont des difficultés à se déplacer et qui ont des besoins très spécifiques, explique Anthony Fernandez, directeur de Vectalia Perpignan Méditerranée et exploitant de Sankéo. Elles doivent aller chez leur kiné, leur dentiste, faire quelques courses. C’est en pensant à elles que nous avons décidé d’augmenter cette offre".

Ce service n’était jusqu'à présent disponible que les dimanches et jours féries. Les services sur réservation sont également étendus aux clients de la gare et de l’aéroport, du lundi au dimanche, avec quatre départs possibles en soirée.

Des lignes express pour le littoral

A partir de l'été 2019, des lignes express "Sankéo Plage" seront mises en service pour répondre à la demande qui explose pendant la période estivale. Les bus partiront toutes les 20 minutes et assureront la liaison entre la gare TGV de Perpignan et quatre communes du littoral : Sainte-Marie-la-Mer, Torreilles, Le Barcarès et Canet-en-Roussillon. Premier départ vers 10h, dernier retour vers 20h.