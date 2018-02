Fay-aux-Loges, France

C'est une obligation légale : chaque commune doit disposer d'une fourrière pour les chiens et les chats errants, ou, à défaut, adhérer à une fourrière intercommunale (article L.221-24 du Code rural). Dans le Loiret, la fourrière est même de fait départementale, elle est installée depuis plus de 30 ans (décembre 1984) à Chilleurs-aux-Bois , dans le Pithiverais, sur un terrain qui appartient à la ville d'Orléans. Non sans une certaine confusion, puisque le site sert aussi au refuge de la SPA... Un lieu devenu vétuste, qui n'est plus aux normes et qui est mal situé, explique Pascal Gudin, qui préside le syndicat intercommunal qui gère la fourrière : "C'est excentré, et beaucoup de communes du Giennois voulaient un lieu central, c'est pour ça qu'on s'est rapproché de la communauté de communes des Loges. Nous avons trouvé un terrain à _Fay-aux-Loges_, dans la zone d'activité de l'Evangile."

Une réunion avec l'architecte et les services vétérinaires de la DDPP (la direction départementale de la protection des populations) est prévue le 13 février. "Nous espérons déposer le permis de construire bien avant l'été, précise Pascal Gudin, il faudra 6 mois de travaux, on peut donc espérer une mise en service début 2019." Les travaux coûteront 500 000 euros, dont 200 000 euros apportés par le Département du Loiret. Une demande de subvention à l'Etat a également été déposée.

L'animal reste à la fourrière 8 jours maximum

Cette zone d'activités à Fay-aux-Loges, qui abrite déjà notamment l'entreprise d'escaliers Bellier, est située au Nord de la départementale 2060. Les nuisances seront faibles, assure Pascal Gudin : "Une fourrière, c'est un lieu de passage de 8 jours ouvrés maximum. Dès qu'on trouve un animal, s'il n'est pas récupéré par le propriétaire, une visite vétérinaire permet de déterminer si l'animal est adoptable ou non. S'il est adoptable, il est envoyé dans un refuge." Dans le cas contraire, il est euthanasié. Ainsi, 426 chiens errants et 248 chats errants ont été récupérés en 2017 par la fourrière de Chilleurs-aux-Bois, soit une baisse de 36% pour les chiens et de 38% pour les chats par rapport à 2012. Les propriétaires ont été retrouvés dans 44% des cas pour les chiens, 5% pour les chats). L'interview de Pascal Gudin est à écouter ici :

"Il nous fallait un lieu plus central que Chilleurs-aux-Bois" - Pascal Gudin Copier

Au passage, la structure qui gère la fourrière va changer de nom. Ce sera désormais "le syndicat pour la gestion de la fourrière animale des communes et communautés du Loiret" (et non plus l'Agra, l'association de gestion du refuge d'animaux). La quasi-totalité des communes du Loiret ont adhéré, la cotisation est de 31 centimes par habitant et par an. A terme, l'adhésion se fera via les intercommunalités (communautés de communes, d'agglomération et métropole), pour des raisons pratiques.