La nouvelle halle alimentaire "Extr'Halles" d'Avignon part à la pêche aux clients

1500 clients accueillis dès le premier jour d'ouverture contre les 500 attendus : l'inauguration de la nouvelle halle alimentaire d'Avignon ouverte dans la stratégique avenue Pierre Sémard n'est pas passée inaperçue. 20 commerçants ont dit "banco" à ce pari financier et commercial autour d'un nouveau concept en Vaucluse baptisé "food court" ; en clair la possibilité d'acheter ses denrées alimentaires pour les emporter ou pour les consommer sur place.

20 commerçants rassemblés sur 900 m2

Le projet "Extr'Halles" a vu le jour dans les locaux d'une ancienne grande surface entièrement réaménagée sur 900 m2. "Le food court d'Avignon sera le navire amiral d'une longue série de futurs établissements" promet son concepteur et promoteur Jean-Yves Gérakis de la société Libération basée à la Seyne-sur-Mer. L'avenir le dira. En attendant, le lieu dispose il est vrai d'atouts importants : une ouverture 7 jours sur 7 de 8h30 à 21 heures, un parking gratuit de 75 places un parking 2 roues et une offre très diversifiée (boucherie, fruits et légumes, poissonnerie, bar à couscous, crêperie, cuisine d'autrefois, rôtisserie, pizza et bières, épicerie fine, sushi bar etc.)

Pour l'heure, la consommation sur place reste impossible en raison des règles sanitaires liées à la pandémie. Les tables et chaises sont donc neutralisées. Mais les commerçants d'Extr'Halles restent très confiants en l'avenir et ils le répètent à l'unisson : "Avignon méritait un tel lieu dédié aux plaisirs culinaires de quatre continents."

Le reportage de Daniel Morin à "Extr'Halles" Copier

Jean-Yves Gerakis concepteur et promoteur d'Extr'Halles Copier

La cuisine d'autrefois chez Angélique de Marmit'Ange... © Radio France - Daniel Morin

Premiers clients au "Comptoir des Bouchers"... © Radio France - Daniel Morin

Le bar à coucous de chez Oummi © Radio France - Daniel Morin

Des fruits et légumes frais et de saison... © Radio France - Daniel Morin