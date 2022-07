La nouvelle Miss Provence Chana Goyons s'engage contre le harcèlement scolaire

La grande gagnante du concours Miss Provence 2022 a déjà un objectif en tête ! Elue à Istres ce vendredi 29 juillet, Chana Goyons a un sujet de prédilection : la lutte contre le harcèlement à l'école. "Ca me tient à cœur" justifie la reine de beauté au micro France Bleu Provence.

Elle-même victime de nombreuses insultes à l'école, Chana Goyons a été rejetée à cause de sa taille : "je faisais déjà 1m80 à 12 ans. On m'a traitée d'anorexique au collège, j'ai été mise à l'écart. J'en ai énormément souffert" révèle la Varoise, originaire de Gassin, aujourd'hui âgée de 18 ans.

Chana Goyons, nouvelle Miss Provence Copier

Plus de 4 mois d'apparition publique d'ici le concours de Miss France

Avec son nouveau statut, Chana Goyons veut faire évoluer les mentalités, à la lumière de son propre parcours. "J'ai utilisé toutes les moqueries comme une force, pour finalement réussir à évoluer."

Pour se concentrer sur sa tâche lors de ses apparitions publiques, la native de Saint-Tropez compte se donner à fond. Tout juste diplômée du baccalauréat, mention bien (19 en philosophie !), Chana Goyons a pris une année sabbatique. Une façon de mettre toutes les chances de son côté, pour aller le plus loin possible dans l'aventure Miss France. "Déterminée", le plus dur commence pour la Varoise. Avec bien sûr la volonté de faire briller la Provence, en gagnant l'élection de Miss France 2023, prévue le 18 décembre 2022.