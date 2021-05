La nouvelle mosquée de Givet est ouverte

Hébergée au presbytère depuis l'incendie accidentel de son ancienne salle de prières en 2014, l'association culturelle des musulmans de Givet a racheté une ancienne crèche qu'elle transforme et rénove depuis février 2020. La nouvelle mosquée a ouvert ses portes ce vendredi 30 avril 2021.

La nouvelle mosquée de Givet a ouvert ses portes ce vendredi 30 avril 2021. L'association culturelle musulmane de Givet a racheté l'ancienne crèche du boulevard Bourck en février 2020 et y réalise des travaux depuis.

Un lieu ouvert

Les dons, via notamment une cagnotte en ligne, ont permis de rassembler 109 000 euros pour mener à bien le projet. Le bâtiment s'étend sur 150 mètres carrés et une extension de 60 mètres carrés est déjà prévue. Pas de minaret, pas de décoration orientale. Le style est sobre et neutre.

Le seul indice laissant éventuellement penser à une mosquée sont les sanitaires spécialement aménagés pour les ablutions. Une salle culturelle abritera la bibliothèque et servira de lieu d'échanges ouvert à tous, musulmans ou non. "La porte est grande ouverte. Vous allez rencontrer quelqu'un, boire un thé, échanger, vous informer sur la religion musulmane. C'est super important parce que c'est l'ignorance qui crée la peur", explique Nassim Ifourah, bénévole de l'association .

Nous, on est ouverts. En classe, on était avec Pierre, Paul ou Jacques - Nassim Ifourah, de l'association culturelle musulmane de Givet

L'ancien préau de la crèche abrite désormais la salle de prière des hommes. Les femmes ont désormais leur salle de prières également. Ce n'était pas le cas dans les locaux utilisés jusqu'à présent.

Les liens avec la communauté catholique perdurent

Depuis l'incendie accidentel de leur salle de prières en 2014, les musulmans de Givet se réunissaient dans l'ancien presbytère de la ville. Un lieu prêté par la municipalité avec l'accord de la communauté catholique.

C'est magnifique et ça montre que, dans le contexte actuel, on peut très bien vivre ensemble – Sofiane Aït El-Houcine, secrétaire de l'association musulmane de Givet

Les liens de solidarité interconfessionnels ont perduré puisque des catholiques et des non-croyants ont aidé l'association culturelle musulmane de Givet pour le chantier de la nouvelle mosquée, soit en y contribuant financièrement, soit en mettant la main au mortier.

La salle de prières des hommes de la nouvelle mosquée de Givet © Radio France - Alexandre Blanc

Loin des turpitudes d'un islam radicalisé, les enfants des immigrés maghrébins venus travailler dans les usines de la pointe ardennaise se définissent comme Givetois avant tout. Ils ont décidé de rendre service à leur tour en achetant un défibrillateur qui sera installé sur le trottoir, devant la mosquée.