La nouvelle piscine d'Anglet disposera de trois bassins et sera prête en aout 2025

Trois nouveaux bassins pour répondre à la demande des 40.000 Angloyes, c'est l'objectif du nouveau centre aquatique d'El Hogar, présenté mardi 19 septembre par la ville d'Anglet. Les travaux commencent en novembre 2023 et vont durer jusqu'à fin 2025. Mais la nouvelle piscine sera accessible dès la fin de l'été 2025.

Une promesse électorale de 2014

Plus de 10 ans après avoir promis cette nouvelle piscine aux Angloyes lors des élections municipales de 2014, Claude Olive s'est dit "très fier" de voir enfin les travaux être lancés à El Hogar, un centre aquatique devenu obsolète et bien trop petit pour répondre aux besoins des 40.000 habitants angloyes.

L'actuelle piscine d'El Hogar approche de la cinquantaine. Construite en 1974 pour répondre au programme national permettant l'apprentissage de la natation. Pour remplacer cette piscine, un projet commun avec Biarritz avait été évoqué, puis abandonné. Une installation sur l'emplacement de l'ancien camping de la Barre , évoquée par la municipalité dès 2013, a aussi été jeté aux oubliettes. "On s'enlève une complexité", (…) "aucune nostalgie pour le projet à la Barre", affirme Claude Olive, en rappelant que "la centralité d'El Hogar", que ce soit pour les riverains et les groupes scolaires, "ne se discute pas".

Un solarium va aussi être mis en place à côté du bain nordique de 25 mètres. - Agence Coste Architectures

Pour atteindre les 190.000 entrées par an, le centre aquatique d'El Hogar qui propose actuellement un plan d'eau de 250m², va être élargi à 800m². Voici l'équipement promis :

un bassin intérieur de 25 mètres de longueurs, 6 lignes d’eau, d'une profondeur allant de 1,3m à 2m

un bassin nordique extérieur de 25 mètres de longueur, d'une profondeur allant de 0,8m à 1,8m

un bassin intérieur d’apprentissage, d'une profondeur allant de 0,7 à 1,3 m

une pataugeoire à l'intérieur pour les plus petits

Un bâtiment plus économe en énergie

La construction de ce nouveau centre aquatique va aussi permettre moins d'économiser de l'énergie. "On a une chaufferie bois qui va produire 75 % du besoin d'énergie, complétée avec une pompe à chaleur qui va faire les 25%, détaille Romain Broca, directeur des bâtiments d'Anglet. L'électricité nécessaire pour cette pompe à chaleur va être produite grâce aux panneaux photovoltaïques qui seront en toiture, en autoconsommation."

L'éclairage sera assuré à 70 % par de la lumière naturelle. L'équipe municipale espère aussi fonctionner en dépensant 80 litres d'eau par baigneur, contre 107 litres d'eau actuellement.

"Ce centre aquatique n'est pas hyper innovant, qu'il s'agisse des consommations d'eau ou d'énergie, mais c'est le meilleur compromis entre tous les paramètres, estime Sandrine Derville, socialiste issue de l'opposition municipale "Vivement Anglet" , qui a fait partie du jury lors de l'appel d'offres. Donc il nous tarde de voir le projet aboutir."

Priorité à l'apprentissage : "Je nage, je sauve"

Pas de toboggan dans ce grand centre aquatique. Mais "on n'est pas là pour se faire plaisir, on est là pour apprendre à nager", tranche le maire Claude Olive. C'est une nécessité quand on habite une ville comme Anglet, au bord de l'océan avec 4,5 kilomètres de plage. On n'a pas le choix. Je nage, je sauve. Pour répondre à cette obligation, il faut s'en donner les moyens. Les moyens, c'est cette nouvelle piscine."

Malgré l'intention de la ville de se concentrer sur l'apprentissage de la nage, le projet retenu ne disposera pas de piscine de 50 mètres. - Agence Coste Architectures

L'édile assure ne pas pour autant "fermer la porte" à l'organisation de certains loisirs. "Bien sûr,il y aura de l'aquabike, mais on ne sera pas sur quelque chose de démesuré. On voulait rester sur l'apprentissage de la nage et rassurer l'enfant par rapport à l'eau."

Le cout des travaux, gérés par Eiffage construction, est estimé à 26 millions d'euros TTC. Ils commencent en novembre 2023 par l'élaboration du parking, qui contiendra 105 places. Le nouveau complexe aquatique sera accessible au public fin aout 2025. Quant au bassin existant, il sera détruit après l'été 2025 et réutilisé pour récupérer les eaux usées de la nouvelle piscine El Hogar. Pendant toute la période de travaux, l'actuel bassin restera ouvert.