La nouvelle piscine de Mérignac ouvre ses portes ce samedi, l'entrée à 1 euro

Elle est baptisée "UCPA Aqua Stadium", du nom de son exploitant, l'Union nationale des centres sportifs de plein air. La piscine de Mérignac ouvre finalement ses portes ce samedi 19 février.

Le centre aquatique comprend aussi une salle de fitness. - Bordeaux Métropole

Ce samedi et dimanche, les usagers pourront découvrir "une sélection d’activités aquatiques et fitness encadrées par les moniteurs UCPA, parmi lesquelles l’aquagym, l’aquabike et le cross-training" écrit la métropole de Bordeaux, dans un communiqué.

Si vous voulez profiter de la piscine ce weekend, il faut s'inscrire sur le site de l'UCPA . Exceptionnellement, l'entrée est à 1 euro. "À partir du lundi 20 février, le grand public et les scolaires pourront découvrir les lieux", précise le métropole.

Seuls les espaces intérieurs sont ouverts

La justice avait été saisie par plusieurs riverains qui craignent des nuisances et le permis de construire avait été suspendu en novembre dernier. C'est pourquoi, le centre aquatique ne peut ouvrir que partiellement pour le moment : les espaces aquatiques intérieurs, le toboggan, le bassin nordique, le restaurant et le parking.

Le président de la métropole et maire de Mérignac, Alain Anziani, avait signé un arrêté fin décembre pour permettre "l’ouverture partielle de l’équipement suite aux avis positifs de deux commissions de sécurité".