La nouvelle piscine de Saint-Pardoux séduit ses premiers visiteurs

Une visite des lieux a été organisée afin de permettre aux habitants de la Haute-Vienne et aux futurs utilisateurs de jeter un œil aux installations dont la plupart sont terminées d'être construites.

Après des mois et des mois de travaux, et après des polémiques concernant le coût des travaux et les futurs tarifs d'entrée , la piscine de Saint-Pardoux va enfin ouvrir ses portes en mai prochain. Une visite a été organisée afin que locaux et habitants de la Haute-Vienne puisse admirer le cadre du lac Saint-Pardoux et les installations quasi terminées. Les jeunes (premiers concernés puisque c'est l'obligation aux écoles d'apprendre aux enfants à nager qui a motivé la construction de cette piscine pour le nord de la Haute-Vienne) et moins jeunes ont été visiblement été séduits par les différents bassins adaptés aux capacités de chacun et par aménagements extérieurs comme le toboggan, la rivière à bouée et les jets d'eau qui seront certainement les favoris des jeunes utilisateurs.

Un premier parking arrive en complément de ceux déjà existants. © Radio France - Adrien Toffolet

Première visite des installations. © Radio France - Adrien Toffolet

Le grand bassin avec une belle vue sur le lac. © Radio France - Adrien Toffolet

Avec un budget de 10,2 millions d'euros, il s'agit d'un gros investissement pour la Haute-Vienne. Le Conseil départemental compte bien permettre au tourisme d'en profiter, avec des équipements qui permettent de maintenir une activité économique toute l'année, et si la haute saison est pluvieuse, de proposer des activités aux touristes peu importe les conditions. Du côté des tarifs, de nombreux élus s'étaient insurgés de prix (encore à l'étude) qu'ils jugeaient exorbitants. Il faudra compter 4,5 euros pour un adulte et 3,5 euros pour un enfant (gratuit pour les moins de 4 ans) en basse saison. En haute saison, on passe à 5,9 euros par adulte et 4,9 euros par enfant, en raison de l'ouverture de toutes les activités extérieures. Abonnements et pass à la journée et à la semaine permettront de réduire la facture.

La structure en bois s'intègre bien dans le paysage. © Radio France - Adrien Toffolet

Jeux d'eau et toboggans pour les plus jeunes. © Radio France - Adrien Toffolet