La nouvelle piscine de Villaines-la-Juhel cherche un maître-nageur et un surveillant de baignade

Plus que quelques semaines de patience pour pouvoir piquer une tête dans la nouvelle piscine de Villaines-la-Juhel. Elle ouvrira début juillet et a coûté plus de deux millions d'euros. Seul hic : le recrutement d'un maître-nageur et d'un surveillant de baignade.

Villaines-la-Juhel, France

La galère des embauches à Villaines-la-Juhel. La ville et la communauté de communes du Mont des Avaloirs recherchent un maître-nageur et un surveillant de baignade pour la nouvelle piscine intercommunale. Son ouverture est prévue début juillet et a coûté plus de deux millions d'euros. Trois maîtres-nageurs ont déjà été recrutés non sans difficultés, du coup pour attirer les derniers salariés on met le paquet d'après Julien Lefevre, le responsable des équipements sportifs de la Communauté de Communes.

Un meilleur salaire

"On a décidé de revaloriser un tout petit peu les conditions de travail, c'est à dire la rémunération, la possibilité d'investir sur le territoire avec des logements à tarifs préférentiels" explique ce professionnel. "On met également en avant le fait qu'il va y avoir une dynamique de groupe puisque la piscine est nouvelle" termine Julien Lefevre. Au niveau national les difficultés de recrutement des maîtres-nageurs existent aussi puisque d'après le ministère des Sports il en manquerait 5.000.

À Villaines-la-Juhel, le maire estime que sa commune a pourtant des atouts à faire valoir. "Chacun sait que la vie de la piscine sera calme, l'ambiance sera agréable à la campagne. Et nous avons tous les services pour accueillir les familles. Peut-être que les territoires ruraux comme le nôtre, souffrent d'une mode qui consiste à retourner dans les agglomérations, dans des villes intermédiaires. Les gens ne regardent peut-être pas suffisamment nos territoires" analyse l'élu.

Si les deux derniers postes ne sont pas pourvus avant juillet, la nouvelle piscine ouvrira quand même ses portes. Les effectifs seront suffisants d'après la réglementation du ministère de la Jeunesse et des Sports.