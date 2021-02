La nouvelle place Gambetta à Bordeaux s'ouvre au public

Après plus de trois ans de travaux, les Bordelais vont pouvoir profiter du nouveau visage de la place Gambetta ce vendredi. Ce lieu emblématique du centre-ville a été entièrement rénové.

C'est enfin le jour J pour les commerçants et riverains du quartier Gambetta, à Bordeaux. La place rénovée doit ouvrir au public ce vendredi dans la matinée. Le chantier aura duré plus de trois ans.

Une initiative de l'ancien maire de la ville, Alain Juppé. Des discussions avaient été engagées avec les associations de commerçants et de riverains. Ces derniers dénonçaient une place vieillissante qui ressemblait davantage à un grand carrefour routier. Mais ce projet a toutefois rencontré de nombreux opposants durant les travaux.

"Ça donne envie que les beaux jours arrivent"

Aujourd'hui la place compte plus d'arbres qu'auparavant, environ 70 au total. La déviation du trafic à l'Ouest des façades a également permis la piétonisation de la moitié Est de la place. Une bonne chose pour Nadia, vendeuse dans une bijouterie du quartier : "Ça donne envie que les beaux jours arrivent. On pense qu'il y aura un peu plus de passages. De notre côté il n'y a pas de circulation, les gens vont pouvoir se poser sur des bancs.... Je pense que ce coin vert sera très agréable à la belle saison."

De nouveaux arbres ont été plantés. © Radio France -

Annabelle le confirme. Cette riveraine a hâte d'en profiter ce week-end avec ses enfants : "Ça fait du bien d'avoir une place verte sur laquelle on peut aller avec les enfants : courir, jouer, s'asseoir pour prendre le goûter."

On a vécu des années noires

Un cadre qui change de la poussière et des "tranchés" causées par les travaux, ajoute Valérie, responsable d'une boutique de vélos sur la place : "On a vécu des années noires. C'était compliqué pendant deux ans : pas de trottoir, pas d'accessibilité donc moins de clients."

Mais certains, comme Isabelle, n'oublient pas les 17 marronniers qui ont été abattus pour ce projet : "Couper des vieux arbres dans une ville très minérale, pour moi ça reste un crève-cœur." Le nouveau maire, Pierre Hurmic, s'y était d'ailleurs opposé en 2018. La place devrait toutefois être inaugurée dans les prochains mois, mais aucune date n'a été fixée.