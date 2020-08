La nouvelle préfète d'Indre-et-Loire annonce un renforcement des contrôles du respect des gestes barrières

"Attendez-vous à voir du bleu marine dans les rues de ce département dans les jours qui viennent !" La nouvelle préfète d'Indre-et-Loire annonce la couleur. Il y a déjà des contrôles de police et de gendarmerie aujourd'hui en Touraine. Contrôles du port du masque et du respect des gestes barrières. Mais il y en aura encore plus à l'avenir, "au moins une dizaine d'opération de contrôles chaque jour réparties sur l'ensemble du département" promet Marie Lajus qui vient de succéder à Corinne Orzéchowski à la tête de la Préfecture d'Indre-et-Loire.

Une prise de fonctions qui intervient en pleine crise sanitaire. Alors, forcément, pour son premier déplacement sur le terrain, la nouvelle préfète a choisi de visiter l'un des trois centres de dépistages pour tous ouverts dans la Métropole de Tours depuis la semaine dernière. Celui du Palais des sports.

Par ailleurs, sachez que depuis ce lundi matin, un quatrième centre de dépistage a ouvert ses portes dans le Auchan de Chambray-les-Tours. Là-bas aussi, vous pouvez vous faire dépister gratuitement, sans rendez-vous et sans ordonnance.

Certains bars sont dans le collimateur des autorités

Cette ancienne commissaire de police qui était préfète d'Ariège puis de Charente avant de poser ses valises en Touraine n'en oublie pas la pédagogie. Mais face au relâchement de certains comportements et aux chiffres épidémiques qui se dégradent de jour en jour, la répression semble inévitable.

Vigilance, vigilance, encore vigilance notamment auprès des jeunes", Marie Lajus, nouvelle préfète d'Indre-et-Loire

Ces opérations de contrôles concernent aussi bien les citoyens que les établissements comme les bars et les restaurants qui ne feraient pas respecter les gestes barrières. " Le premier message qu'on va passer c'est un message pédagogique, puis des mises en garde et potentiellement des mesures de fermeture", prévient-elle.

Ce soir, l'Indre-et-Loire est toujours classée en vulnérabilité modérée par Santé Publique France. Son taux d'incidence, c'est à dire le nombre de nouveaux malades pour 100 000 habitants reste toujours supérieur à 20.