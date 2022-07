La nouvelle préfète de Vaucluse se nomme Violaine Démaret

Les préfets se suivent et ne se ressemblent pas ! En arrivant en Vaucluse en mai 2018, Bertrand Gaume savait qu'une tâche prioritaire l'attendait au pied du Ventoux : retisser le lien de confiance brisé avec les élus locaux (...) Quatre ans plus tard, mission accomplie. Des maires aux acteurs économiques en passant par les organisations syndicales ou le monde culturel tous lui reconnaissent, outre une connaissance pointue des dossiers, une grande capacité d'écoute et d'entraînement.

Un passage en Vaucluse "très marquant" pour le préfet Gaume qui a eu à gérer de nombreuses difficultés : mouvement des gilets jaunes, pandémie de Covid-19, assassinat du policier Masson, colère agricole, sécheresse, fusillades dans les quartiers, plan de relance économique, etc. De quoi remplir ses valises de souvenirs et d'expériences.

Violaine Démaret fière de ses origines agricoles

C'est dans l'Essonne "Le jardin secret de l'Ile-de-France au sud de Paris" qu'il les posera à compter du 23 août. À la même date, après décision en conseil des ministres ce mercredi, Violaine Démaret fera ses premiers pas de préfète de Vaucluse. Presque en voisine puisqu'elle était depuis septembre 2018 préfète des Alpes-de-Haute-Provence après avoir occupé des fonctions à la préfecture du Nord ou au ministère de l'Intérieur.

Cette ancienne élève de l'École nationale d'administration (ENA), "très fière d'être petite-fille de fermiers" a un attachement particulier pour le monde agricole dont sa famille est issue. "Il faut préserver cette âme et lutter contre ceux qui voudraient la ternir et jeter un regard négatif sur la ruralité" expliquait Violaine Démaret à la presse en avril 2021. Un atout certain pour aider les agriculteurs vauclusiens à relever les défis climatiques et économiques qu'ils traversent.

Mais d'autres dossiers brûlants l'attendent déjà sur son bureau de la préfecture Chabran : la crise sanitaire qui se prolonge, les conséquences de la sécheresse, la lutte contre les trafics de stupéfiants dans les quartiers ou l'engorgement routier du département... Quant à "la méthode de travail" de Violaine Démaret, les élus locaux la découvriront à partir du 23 août.