La nouvelle préfète des Landes prend ses fonctions

Sa nomination en Conseil des ministres remonte au 5 février dernier. Cécile Bigot-Dekeyzer a officiellement pris ses fonctions ce lundi après-midi avec un dépôt de gerbe au monument aux Morts de Mont-de-Marsan. Elle remplace Frédéric Veaux à la tête des services de l'Etat dans les Landes. Avant les Landes, Cécile Bigot Dekeyzer occupait le poste de préfète des Hautes-Alpes.

Cécile Bigot-Dekeyzer est notamment passée par les cabinets de Ségolène Royal (ministre de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie) et de Barbara Pomplili (secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité). Elle a aussi travaillé sur les questions agricoles lorsqu'elle était attachée agricole à l’ambassade de France en Espagne. Habituée des ministères, Cécile Bigot-Dekeyzer s’est aussi penchée sur les problématiques de la pêche et de la viticulture, lors de son passage au ministère de l’Agriculture et de la Pêche.