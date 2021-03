La nouvelle saison de Koh-Lanta démarre ce vendredi, tournée en Polynésie française en plein confinement

De nouvelles surprises attendent les fans de Koh-Lanta pour cette édition intitulée "Les Armes secrètes" ce vendredi 12 mars à 21h05 sur TF1. Tournée cet automne pour la première fois en Polynésie.

La Polynésie en raison du confinement

C'est une conséquence inattendue de la pandémie, le tournage de Koh-Lanta qui a eu lieu en novembre 2020 en plein confinement, s'est déroulé pour la première fois en Polynésie. La destination n'avait jamais été envisagée jusqu'ici "parce que c'est très touristique en temps normal" et "c'est compliqué de préserver un sentiment d'isolement avec des bateaux de croisière qui passent tout le temps. Là, d'un coup c'est devenu un lieu beaucoup moins fréquenté" explique au Parisien/Aujourd'hui en France, Alexia Laroche-Joubert, patronne d'Adventure Line Productions (ALP) qui produit « Koh-Lanta »

De nouvelles règles d'immunité

Les téléspectateurs risquent d'être perturbés par les nouvelles "armes secrètes" titre de cette nouvelle saison. En plus des colliers d'immunité cachés en forêt, les aventuriers pourront également utiliser "Le quitte ou double". Caché sur le camp, il permettra au candidat qui le trouve de se sauver si son nom est prononcé à l'issue d'un conseil en provoquant un duel avec un autre candidat. Une autre arme secrète peut faire basculer les conseils d’élimination des candidats. Le _"_bracelet noir" permet de prendre le collier d'immunité d'un adversaire.

Protocole sanitaire très strict

Pendant toute la durée du tournage les 130 membres de l'équipe se sont installés sur un immense bateau afin d'éviter le plus possible tout contact avec la population et de limiter les risques de propagation du virus. Avant d'arriver sur place chacun devait avoir un test PCR négatif pour pouvoir faire partie de l'aventure et une fois arrivées à Papeete les équipes ont été placées quatre jours à l'isolement. L'ensemble des mesures sanitaires représentent "entre 300.000 et 400.000 euros supplémentaires" par rapport à une édition classique estime Alexia Laroche-Joubert. Denis Brogniart et les candidats n'enlevaient le masque que pendant le jeu.