La nouvelle version de "Notre Père" récitée dimanche dans l'église Saint-Romain de Rouen

C'est presque devenu machinal pour de nombreux fidèles. Il leur faudra désormais plus de concentration pendant la messe pour réciter le "Notre Père". Une nouveauté appliquée le jour de l'Avent jusque sur les bancs de l'église du centre-ville de Rouen qui change les habitudes des plus jeunes.

Ils le récitent depuis qu'ils savent parler. C'est pour cela que la nouvelle version du "Notre Père" perturbe quelque peu les enfants de la paroisse de l'église Saint-Romain de Rouen. "C'est bizarre", affirme Nathan, "mais on va s'y habituer!", jure Mélanie, une petite fidèle venue décorer l'église pour les fêtes de fin d'année avec d'autres enfants du catéchisme. "C'est sûr, il y aura quelques cafouillages et ce dès la messe de l'Avent dimanche", promet le jeune curé, Jean-Baptiste Sèbe.

Une nouvelle version plus exacte

Depuis l'Araméen, "on va de traduction en traduction" , jusqu'à perdre le sens originel du verbe grec dont est tiré la version récitée depuis 1966 dans les églises de France d'après le prêtre rouennais. Pour lui, "il fallait lui redonner son sens originel car cela suggérait que c'était Dieu qui voulait tenter l'Homme, or Dieu est étranger au mal".

Sentiment partagé par Alice, une mère qui encadre des enfants du catéchisme. "C'est plus moderne, plus actuel, ce n'est plus le Dieu qui nous met à l'épreuve", précise la mère de cinq enfants. "Et puis surtout, ce changement nous permet de donner plus de sens à cette prière qu'on finissait par réciter machinalement".