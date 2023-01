La nuit de la Saint-Sylvestre a été plutôt calme dans le Gard

Pas de débordements dans le Gard pour la nuit de la Saint-Sylvestre. Le passage à la nouvelle nuit s'est plutôt bien passé si l'on en croit le général Eric Chuberre qui commande le groupement des gendarmes du Gard. Ils étaient près de 200 mobilisés dans le département et au final, un peu plus de 70 interventions jusqu'à 7h ce dimanche. "Des interventions diverses et variées : des repas de famille qui se passent mal sur fond d'alcool, des tapages nocturnes, quelques cambriolages, des dégradations avec une vitrine brisée à Anduze. Des éléments qui émaillent nos nuits gardoises quelles soient de la Saint-Sylvestre ou qu'elles soient d'une autres période de l'année."

Un peu moins d'alcoolémies au volant

Sur les routes, il semble que les automobilistes aient pris leur précaution avant de prendre le volant. "L'escadron de sécurité routière a relevé une trentaine d'alcoolémies, une dizaine de conduites sous stupéfiants et quelques défauts de permis confie le patron des gendarmes. Globalement, les gens ont pris l'habitude de se faire conduire par celui qui n'a pas bu. On a plus de femmes au volant cette nuit-là que les nuits précédentes. On voit que, dans le cadre de la fête, le retour à la maison est anticipé et planifié. Les choses se passent mieux que les années précédentes."