La nuit de la Saint-Sylvestre en discothèque, de nouveau possible : "On est très très heureux !"

Que ceux qui ont envie de danser jusqu'au bout de la nuit pour passer le cap 2022-2023 se réjouissent : les discothèques les accueillent à bras ouverts pour ce réveillon de la Saint-Sylvestre, après deux années de privation. "On est très très heureux !", confie Cyrille Gurtner, le directeur artistique de Discopolis, la discothèque de Charmes (Vosges), reprise en février 2020 par des associés, juste avant le premier confinement.

Souvenez-vous : les boîtes de nuit sont restées fermées 16 mois, de mars 2020 à juillet 2021. Et le gouvernement les a à nouveau fermées pour les fêtes, entre décembre et janvier, l'an passé. "Les clients n'attendent que ça, fêter Nouvel an chez nous ! On a énormément de réservations", s'enthousiasme celui qui sera derrière les platines ce samedi soir. "On est en collaboration avec My Sam qui transporte les clients en toute sécurité chez eux et ils ont aussi beaucoup de réservations. On est très confiants quant à la fréquentation de l'événement et sa réussite surtout", poursuit Cyrille Gurtner.

La clientèle a-t-elle facilement repris le chemin des discothèques ? "Il y a eu un énorme engouement après le covid : les gens venaient très tôt et en très grand nombre. Aujourd'hui, ça s'est un petit peu affaible. On va dire qu'on a repris les horaires d'arrivée d'avant. Les gens arrivaient dès 23h, maintenant ils arrivent vers minuit, minuit et demi. Mais on n'a pas à se plaindre : les gens répondent présents tous les week-ends."

Ouverture des portes ce samedi soir à 23h et jusqu'à au moins 5 heures en ce 1er janvier 2023.