La Nuit des Etoiles : ce samedi dans le Loiret, à Ouzouer-sur-Loire

La 33ème édition de la Nuit des Etoiles a lieu ce week-end des 12 et 13 août. Elle est organisée par l'association française d'astronomie (AFA) qui prévoit sur tout le territoire, plus de 500 manifestations réparties sur plus de 400 sites. Quelques unes ont lieu dans le Loiret, notamment à Ouzouer-sur-Loire.

ⓘ Publicité

Depuis douze ans, la trentaine de bénévoles de l'Astro-club ont pris l'habitude d'installer leurs télescopes dans un champ, au niveau du boulodrome de la commune. "C'est l'endroit l'idéal" reconnait le président Patrick Wullaert.

Une pluie d'étoiles filantes

"Nous sommes à la campagne et ici on a la chance d'avoir un terrain bien dégagé qui nous permet de voir les astres, bas sur l'horizon. En plus il est protégé par des haies qui sont très bien placées pour nous cacher des principales sources de pollution lumineuse".

Sur place, ce samedi les animations commenceront à partir de 16h. "Nous proposerons d'abord au public d'observer le soleil qui est actuellement en pleine activité magnétique et présente plein de zones intéressantes à voir" explique Patrick Wullaert, "avec nos propres télescopes qui sont équipés de filtres spéciaux, c'est donc sans danger pour les yeux".

Patrick Wullaert est le président de l'astro-club d'Ouzouer-sur-Loire - Lydie Lahaix

Et puis à partir de 21h, il y aura un exposé sur les "poussières célestes" qui sont le thème retenu cette année. Il y aura une diffusion de photos, puis vous pourrez regarder les étoiles et admirer les planètes. "Il y aura Saturne qui va se lever vers 23 heures" explique Patrick Wullaert et "nous installerons une aire d'observation des étoiles filantes parce que ce week-end est prévu le pic de l'essaim des Perséides, que l'on doit à une comète qui est venue il y a quelques années et qui nous a laissé tout un nuage de poussières qui nous donne ces fabuleuses étoiles filantes. On en a déjà observé beaucoup cette semaine et ce week-end ce sera le maximum de l'activité".

"L'instrument d'astronomie le plus simple qui existe, c'est la chaise longue"

Patrick Wullaert et ses amis vont installer des dizaines de chaises longues pour accueillir le public dans les meilleures conditions. "C'est l'instrument le mieux adapté pour observer confortablement les étoiles filantes, regarder le ciel, les yeux bien fixés vers le haut, vous devriez en voir plusieurs dizaines par heure très facilement durant cette nuit de samedi à dimanche".

Reste l'incertitude concernant la météo, "bien sûr si le ciel est couvert, on voit beaucoup moins de choses mais dans le pire des cas je pense qu'il y aura des trous entre les nuages qui permettront de voir des étoiles filantes et comme c'est vraiment le meilleur moment, je suis quasiment sûr que personne ne repartira sans avoir rien vu".

L'astro-club d'Ouzouer-sur-Loire est l'un des principaux clubs d'astronomes amateurs du Loiret. Les années précédentes il a accueilli de 200 à 400 personnes lors de la Nuit des étoiles. Ses bénévoles organiseront également une autre animation, demain soir à Cernoy-en-Berry, à partir de 19 heures. Rappelons que la participation à la Nuit des étoiles est entièrement gratuite.