La Nuit des étoiles, "c’est comme la fête de la musique, le seul but c’est d’être émerveillé"

Depuis une trentaine d’années, l’Association française d’astronomie organise chaque année, au début du mois d’août, les Nuits des étoiles auxquelles participent des centaines d’équipes d’astronomes bénévoles dans toute la France. C’est le cas notamment du club Parallaxe81 situé entre Gaillac et Albi. Une douzaine de d’astronomes avec leurs télescopes seront présents dans ce vendredi 5 août aux alentours de la salle municipale du petit village de Cestayrols à partir de 21h et jusqu'au bout de la nuit.

Le spectacle céleste sera au rendez-vous avec un premier croissant lunaire. Dans le ciel profond, vous pourrez aussi explorer la Voie Lactée du nord au sud, depuis Cassiopée et Persée, jusqu’au Scorpion et au Sagittaire, en direction du centre galactique.

Dans le Tarn, le président du club Parallaxe81 David Antao insiste : c’est vraiment une soirée organisée pour tous. "C’est comme une fête de la musique pour l’observation du ciel. On accueille tout le monde, tous âges confondus. Il n’y a pas de connaissance particulière à avoir. Le seul but c’est d’être émerveillé par le ciel étoilé."

Et surtout, ce n’est pas un hasard si l’association Française d’Astronomie a choisi l’été pour cette nuit des étoiles. L’époque est idéale, l’été et la douceur des températures nocturnes incitent à veiller. "Ce n’est pas forcément la meilleure époque, tous les soirs sont bons. Mais le mois d’août, les gens sont en vacances, il fait beau. Et puis, il y a une pluie d’étoiles filantes. Même si au mois de novembre, il y a plus d’étoiles filantes. Mais, c’est une période moins sexy pour être dehors."

À vivre aussi dans le Tarn : La Nuit des étoiles (déjà complète) le 5 août 2022 par l’association Planète Tarn au planétarium de Montredon-Labessonnié.

