La "Nuit deux roues" des motards en colère à Dijon

Un petit jeu de mots qui cache une énorme exaspération! La Fédération Française des Motards en Colère de Côte-d’Or organisait ce mercredi 14 juin une "Nuit deux roues". De 18h à 22h place de la République à Dijon. C'est un clin d'oeil aux "Nuits debout" contre "la loi travail" de 2016.

Pour cette "Nuit deux roues" la FFMC 21 avait lancé des invitations aux 24 maires de l'agglomération Dijonnaise -devenue "Dijon Métropole"- à André Gervais, adjoint au maire de Dijon en charge de la mobilité, à Jean-François Cortot chargé de mission sécurité routière et surtout -peut-être- aux 10 candidats au second tour des législatives de dimanche prochain (les 5 titulaires et leurs 5 suppléants). Il s'agissait en gros de leur demander ce qu'ils feraient pour les motards mais plus globalement pour les usagers de la route s'ils étaient élus à l'Assemblée nationale?

Christelle Robert et Denis Pesci de la FFMC 21 devant le local de la mutuelle des motards avenue Jean-Jaurés à Dijon © Radio France - Thomas Nougaillon

Cette "Nuit deux roues" n'était pas une manifestation mais plutôt un mouvement statique... Avec leurs motos garées sur la place les adhérents ou sympathisants de la Fédération des Motards en Colère avaient prévus d'échanger avec les usagers de la route et les politiques. Au centre des discussions, cette alerte: l'agglomération Dijonnaise pourrait à l'instar de 25 autres agglomérations françaises mettre en application une Zone à Circulation Restreinte. Déjà en vigueur à Paris depuis un an ces ZCR -selon la FFMC- sont ni plus ni moins des interdictions de circuler dans les centre-villes pour certains véhicules sous prétexte d’écologie.

L'un des chevail de bataille de la FFMC: le deux roues est une solution! C'est le message qu'ils veulent faire passer aux pouvoirs publics en matière d'écologie notamment © Radio France - Thomas Nougaillon

Christelle Robert au sujet des ZCR Copier

Christelle Robert chargé de communication à la FFMC 21 "une Zone à Circulation Restreinte c'est une zone où il est interdit pour certains véhicules de circuler entre 8h et 20h en semaine, cela concerne les motos d'avant 1999 et les voitures d'avant 1997". Une mesure "anti sociale" qui bannirait les véhicules les plus anciens selon la FFMC. "C'est quand même 68 euros d'amende donc ce n'est pas rien" rajoute Christelle Robert.

Les craintes des motards de voir arriver une ZCR à Dijon sont elles fondées?

Pour le savoir France Bleu Bourgogne a contacté André Gervais l'adjoint en charge de la mobilité. Il nous a assuré que "la ZCR n'est pas un problème à Dijon". Même si elle est à l'étude "nous ne sommes pas à Paris ou à Lyon. Dijon a beaucoup travaillé pour la qualité de l'air avec le tram, les bus hybrides et les divers plans de circulation mis en place. Si une ZCR devait voir le jour dans le cadre de la loi sur l'air ce serait dans l'hyper centre dont l'essentiel est déjà piéton. Les motards -a t-il rajouté- ne sont pas un problème à Dijon".

Denis Pesci et Christelle Robert dans les locaux de la mutuelle des motards à Dijon © Radio France - Thomas Nougaillon

Un autre sujet qui fâche énormément: la verbalisation des motards. Ils ont l'impression que les pouvoirs publics les prennent pour des vaches à lait. Denis Pesci, trésorier de la FFMC 21 Copier

C'est la deuxième fois en un mois que la Fédération Française des Motards en Colère de Côte-d'Or montre ses muscles... Le 13 mai dernier, 250 motards partis du Zénith, avaient manifestés dans certaines rues de Dijon. L'opération de ce mercredi, baptisée "Nuit 2 roues" est en quelque sorte la suite de cette manifestation.