La nuit est belle : ce vendredi soir les lumières s'éteignent dans 178 communes du Grand Genè

La nuit est belle ce vendredi soir, sous une Lune 3/4 pleine, pour une 2 ème édition spéciale biodiversité nocturne, en partenariat avec la Fête de la Nature France et Suisse. 178 communes du Grand Genève y participent et vont éteindre leur éclairage, 98 dans le Genevois français, 80 sur le canton de Genève et le district de Nyon en Suisse.

Non allumage des éclairages publics

Dans toute les communes participantes l'éclairage ne sera pas allumé ce vendredi soir, et ce jusqu'à demain soir. Mais que les habitants se rassurent, du fait de la lune à 3/4 pleine, il n'y aura véritablement la nuit prochaine que 4 à 5h de réelle obscurité.

Piétons et cyclistes habillez-vous de clair ou fluo

Par sécurité, si vous circulez ce soir dans le canton de Genève où il n'y a pas de couvre-feu, assurez-vous d'être bien visibles à pied où à vélo notamment. En voiture, soyez vigilants et roulez plus lentement.

En violet, les communes du Grand Genève qui éteignent complètement leur éclairage - Grand Genève

Outre les collectivités, cette nouvelle édition associe davantage les privés, les habitants, mais aussi les commerçants et les entreprises, cette fois eux aussi encouragés à éteindre leur éclairage pour une intensité de la nuit encore plus belle.

La biodiversité à l’honneur pour cette nouvelle édition, l’observation astronomique, fil rouge de la première édition, cède la place à la biodiversité nocturne, un autre monde lui aussi impacté par la pollution lumineuse.

"L'éclairage artificiel modifie notamment les règles du jeu entre proies et prédateurs" Pascal Moeschler, biologiste et ancien conservateur au muséum d'Histoire Naturelle de Genève Copier

En modifiant le cycle jour/nuit, la pollution lumineuse causée par l’éclairage artificiel excessif impacte les rythmes biologiques de la faune et de la flore, dégrade les habitats naturels, sans oublier les risques pour la santé humaine et les consommations d’énergie superflues.

Ce vendredi soir de très nombreuses animations sont proposées dans les communes participantes . Des animations et contenus et contenus digitaux sont également disponibles sur la page du centre de ressources de La nuit est belle.