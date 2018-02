Bayonne, France

12 lits de plus à l'Hôtel Amatcho de Bayonne. En revanche, contrairement à l'an dernier, la salle Lauga ne sera pas réquisitionnée. Le Plan Grand Froid déclenché lundi soir par la préfecture étend donc, un peu, les capacités d'hébergement d'urgence limité à 46 lits dans le plan hivernal au Pays Basque -en vigueur depuis le 1er novembre, jusqu'à fin mars. La Ville de St Jean de Luz avait pris l'initiative dès vendredi, avec 8 lits supplémentaires pour l'hébergement d'urgence.

Un hébergement d'urgence souvent inadapté

Comment comprendre dès lors, malgré ces froids, que des gens de la rue refusent ce type d'hébergement? Les chiens n'y sont pas acceptés, ni tenus dans des chenils. Pour les couples c'est également compliqué, comme l'expliquent Amr 34 ans et Océane 23 ans.

Témoignage de Amr et Océane, couple de sans-abris à Bayonne Copier

Quatre SDF morts au Pays Basque en moins d'un mois

Et contrairement aux idée reçues, le froid n'en est pas la principale cause, mais une désocialisation et isolement avancés qui accentuent les problèmes de santé physique et psychologique. Les associations militent depuis plusieurs années pour la création d'un Samu social au Pays Basque, une équipe mobile qui va à la rencontre des sans-abris. Un projet toujours stoppé faute de financements. L'association Atherbea l'a estimé à 180.000 euros par an.

La maraude de la Croix Rouge renforcée

Un troisième véhicule est mis en fonction par les bénévoles de la Croix Rouge depuis ce week-end. Avec pour objectif notamment de recenser les sans-abris qui refusent d'intégrer les foyers et autres types d'hébergement d'urgence. Détail avec Sandrine Puchulu, responsable de l'action sociale à la Croix Rouge, invitée de France Bleu Pays Basque ce mardi matin, juste après sa tournée nocturne.